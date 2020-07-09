Batwoman dizisinin yeni başrolü Javicia Leslie olacak

Hollywood'da esen ırkçılık karşıtı rüzgarlar, Batwoman karakterinin de ilk kez siyah bir oyuncu tarafından canlandırılmasını sağladı. Javicia Leslie, sıra dışı özellikleriyle seyirciyi şaşırtacak olan Batwoman karakterinin pelerinini giymeye hazırlanıyor.

Batwoman dizisinin yeni başrolü Javicia Leslie olarak açıklandı. Javicia Leslie, dizinin The CW kanalındaki ikinci sezonu için Batwoman pelerinini giymeye hazırlanıyor.

Leslie, Batwoman rolünü televizyonda canlandıracak ilk siyah oyuncu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Biseksüel bir kadın olarak LGBTİ+ topluluğu için öncü olan bu çığır açıcı diziye katılmaktan onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, dizide Ryan Wilder adında yeni bir karaktere hayat verecek. Karakter sevimli, dağınık, biraz aptal ve evcilleşmemiş biri olarak tanımlandı. Daha önce yarasa kıyafetini giyen, Ruby Rose’un canlandırdığı Kate Kane karakterine benzemiyor.

Leslie, rolü mayıs ayında diziden ayrılacağını duyuran Ruby Rose’dan devraldı. Rose, Leslie’nin diziye girmesini Instagram’dan, “Batwoman’ın harika bir siyah kadın tarafından canlandırılmasına çok sevindim. Yarasa pelerinini devraldığı için Javicia Leslie’yi tebrik ediyorum” dedi.