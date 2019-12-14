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Bay Z. izleyiciyle buluştu
Bay Z. izleyiciyle buluştu
Ali Atilla Şendil’in yönettiği Bay Z. oyununun gala gösterimi dün akşam Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede gerçekleştirildi.
Kültür Sanat 14 Aralık 2019 - 07:00

Bülent Usta'nın yazdığı, Ali Atilla Şendil'in yönettiği “Bay Z.” oyununun gala gösterimi gerçekleştirildi.

OYUNUN KONUSU

Bay Z. oyunu, denetimden sorumlu dört üst düzey yöneticinin kendilerini bir odada hapsedilmiş bulmalarıyla başlar. Şirketten para çalınmıştır ve bu hırsızlık gözlerinden kaçmıştır. Yöneticiler hatayı düzeltmeli, aralarındaki suçluyu bulmalıdır.

Gerilim dozu yüksek oyunda karakterlere Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar hayat veriyor.


KÜNYE

Yazan: Bülent Usta
Yöneten: Ali Atilla Şendil
Dekor & Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Işık Tasarımı: Önder Ay

Son güncelleme: 09:03 - 14.12.2019