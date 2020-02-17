Bayağı nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bayağı mı, baya mı?

Bayağı nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bayağı mı, baya mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘bayağı’dır. Bayağı mı, baya mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bayağı'dır.

BAYAĞI NE DEMEK:

1- Aşağılık, pespaye.

2- Basit, adi, amiyane, banal.

3- Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade.

4- Hemen hemen, âdeta.

5- Gerçekten.

6- Oldukça, epey.

BAYAĞI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bayağı mı, baya mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bayağı şeklinde olmalıdır.

baya (Yanlış kullanım)

bayağı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bütün hareketlerinin ne kadar bayağı olduğunun bile farkında değil.”