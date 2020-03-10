Bayi Toplantısı gişedeki liderliğini sürdürdü

İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Doğu Demirkol'un yer aldığı Bayi Toplantısı, geçtiğimiz hafta sonu gibi bu hafta sonu da en çok izlenen film oldu.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, Bayi Toplantısı, geçtiğimiz hafta sonunda 126 bin seyirci tarafından izlendi. Vizyondaki üçüncü hafta sonunda da zirveyi bırakmayan film, toplamda 944 bin 57 seyirciye ulaştı.

Vizyondaki altıncı hafta sonunu geride bırakan Gupse Özay’ın filmi Eltilerin Savaşı ise 119 bin 792 kişi tarafından izlendi. Eltilerin Savaşı’nın toplam izleyici sayısı ise 3 milyon 541 bin 994 kişi tarafından izlendi.

Haftanın yeni filmlerinden Zengo, 87 bin 535 seyirci tarafından izlendi ve üçüncü sırada yer aldı.

İşte, 6 – 8 Mart 2020 “Hafta Sonu Box Office Türkiye” sıralaması…