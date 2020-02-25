Bayi Toplantısı ve Eltilerin Savaşı zirvede

Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren Bayi Toplantısı ve Gupse Özay'ın son filmi Eltilerin Savaşı, hafta sonu en çok izlenen filmler oldu.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, İbrahim Büyükak’ın senaryosunu yazdığı ve Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Büşra Pekin ile başrolünü paylaştığı Bayi Toplantısı, hafta sonu 350 bin 44 seyirci tarafından izlendi.

Bayi Toplantısı böylece son üç hafta sonunun lideri olan Eltilerin Savaşı’ndan birinciliği kaptı. Gupse Özay’ın filmi Eltilerin Savaşı ise dördüncü hafta sonunda 309 bin 24 seyirci tarafından izlendi. Geçtiğimiz hafta sonunda en çok izlenen ikinci film olan Eltilerin Savaşı, toplamda 2 milyon 984 bin 875 seyirci tarafından izlendi.

PARAZIT’E OSCAR DOPİNGİ

Üçüncü sırada ise Jim Carrey’in yer aldığı Kirpi Sonic oldu. Film 72 bin 910 kişi tarafından izlendi. Yaklaşık 17 haftadır çeşitli aralıklarla vizyona giren Oscar sahibi Parazit ise 45 bin 894 seyirci ile dördüncü sırada bulundu. Film toplamda 316 bin 869 kişi tarafından izlendi. Parazit’in Oscar aldıktan sonra gişede daha fazla sinemasever tarafından izlendiği göze çarptı.

İŞTE, HAFTA SONU EN ÇOK İZLENEN FİLMLER