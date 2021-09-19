Bayrak müzesi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül 2020’de açılan ‘Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi’nde, tarihe ışık tutan binin üzerinde eser sergileniyor.

Mustafa SARIİPEK

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Türk ve dünya medeniyetlerinin simgelerinin yer aldığı müzede, değişik dönemlere ait çeşitli belgelerden efemeralara, Türk bayraklarından dönemin ay yıldızlı günlük kullanım araçlarına kadar zengin tarihsel içerik bulunuyor.

DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi Müdürü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ömer Durmaz, müze açma fikrinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı: “Görsel kültür tarihimiz üzerine araştırma yaparken tarih yazımı açısından süreklilik arz eden imgenin ne olduğunu anlamaya çalışıyordum.

Görsel olarak en geriye giden, dönemsel kopuklukların olmadığı bağlayıcı bir simge var mı onu arıyordum. Orta Asya'dan Akdeniz coğrafyasına kadar etkili olmuş simgenin ay ve yıldız olduğu çok açıktı. Bu iki sembolün ilişkisi, temsil gücü müthişti. Bu yönde bir koleksiyon oluşturmaya başladım.”

imkanlar seferber edildi

Bu düşünce ve arzularına en sonunda üniversitenin rektörü ve sonradan müzenin de kurucusu olacak olan Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın tüm imkanları seferber ettiğini belirten Durmaz, “Hocamızın iradesi ile müzemizi hayata geçirdik.

Bu düşüncelerle bayrağa bir saygı duruşunda bulunmak istedik. Müze ile bayrağımızı en üst düzeyde temsil etmeye çalıştık ve bayrağımız için yaşamını feda eden şehitlerimizin anısını bir müze ile taçlandırdık” dedi.