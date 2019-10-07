Bazen nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bazen mi, bazan mı, bağzen mi?

Bazen nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bazen mi, bazan mı, bağzen mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'bazen'dir. Bazen mi, bazan mı, bağzen mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bazen’dir.

BAZEN NE DEMEK: Ara sıra anlamındadır.

BAZEN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bazen mi, bazan mı, bağzen mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bazen şeklinde olmalıdır.

bazan (Yanlış kullanım)

bağzen (Yanlış kullanım)

bazen (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bazen çocukluğumun geçtiği bu evi düşünürüm; gözlerim dolar.”