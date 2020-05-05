BBC, çekimlerin devam etmesi için oyuncuları ve ekipleri birlikte karantinaya almayı düşünüyor

Edinburgh Televizyon Festivali'nde yapılan sanal bir tartışma sırasında, BBC drama komisyon başkanı Piers Wenger, şirketin tüm kadroları ve ekiplerini karantinaya alarak televizyon yapımını başlatma ve çalıştırma fikri olduğunu söyledi.

İngiltere televizyon yapımlarına, mart ayının ortalarında koronavirüs salgınının etkileri sebebiyle belirsiz bir süre ara verdi. İngiltere, durdurma önlemlerini 7 Mayıs’a kadar yeniden değerlendireceğini açıkladı. Televizyon şovlarının üretimi askıya alınmaya devam ederse, BBC karşılayamayacağı dev bir programlama boşluğuyla karşı karşıya kalacak. Edinburgh Televizyon Festivali’nde yapılan sanal bir tartışma sırasında, BBC drama komisyon başkanı Piers Wenger, şirketin tüm kadroları ve ekiplerini (The Guardian aracılığıyla) karantinaya alarak televizyon yapımını başlatma ve çalıştırma fikri olduğunu söyledi.

The Guardian’a göre Wenger, yüksek profilli yıldızlardan sette daha uzun süre harcamalarını istemenin, bir program yapmanın maliyetini artıracağını ama yılın geri kalanında, sosyal mesafe kuralları mevcutsa çekimlerin devam etmesinin tek yolunun bu olabileceğini söyledi. BBC içerik direktörü Charlotte Moore ise, video konferans görüşmeleriyle yapılan programlara geçişin, izleyicilerin “daha somut ve tempolu programlara özlem duydukları” gerçeğini değiştirmeyeceğini ve düşünülen fikrin soruna bir çözüm olmayacağını söyledi. Yönetici, “Zoom üzerinden her şeyi yapmaya çok hevesliyiz. Şu anda insanlar ‘hepimiz birlikteyiz’ durumundan hoşlanıyor ve herkesin evini görüyorlar ama aynı zamanda tüm gösterişli şovlar için büyük bir iştah var.” dedi.