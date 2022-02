BBC derledi: Şubat ayında mutlaka izlenmesi gereken diziler

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından BBC, Şubat ayında mutlaka izlenmesi gereken dizileri derledi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Şubat ayında ekrana gelecek olan ve mutlaka izlenmesi gereken dizileri derledi.

Dizilerin bazıları Türkiye’de de yer alan Netflix ve Amazon gibi uygulamalarda yer alırken, bazıları ise internet üzerinden biraz araştırma gerekiyor…

Jack Reacher romanlarının televizyon erkanlarına uyarlamasından, Vikingler’in yeni sezonuna işte Amy Charles’ın hazırladığı Şubat ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 dizi;

BEL- AIR



90’lı yıllara damga vuran The Fresh Prince of Bel-Air dizisinin yeni uyarlaması Bel-Air 13 Şubat’ta seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, temelde, fakir bir gencin, zengin bir mahalleye taşındıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor. Bu ‘kültür şoku’ içeren dizinin henüz Türkiye’de olmayan Peacock’ta gösterileceği açıklandı .

STARTSTRUCK

Rose Matafeo’nun, BBC Culture’ın 2021’in en iyi TV şovlarından biri seçilen, uluslararası üne sahip bir film yıldızına yanlışlıkla aşık olmasını konu alan mükemmel romantik komedisi dizi oldu. “Starstruck” yani “Yıldız Çarpması” 7 Şubat’ta BBC’de ekrana gelmeye başlayacak.

PAM & TOMMY

1995 yılında, yeni evli çift Pamela Anderson ve Tommy Lee’nin seks kaseti evlerinden çalındı ​​ve internete sızdırıldı. Dava, on yılın en büyük hikayelerinden biri haline geldi. Bu çiftin hikayesi, Pam & Tommy’nin ilk üç bölümü şu anda ABD’de Hulu’da, İngiltere’de ise Disney+’da yayınlanıyor.

REACHER

Polisiye gerilim romanlarıyla ilgileniyorsanız, bir Jack Reacher hikayesi okumuş olma ihtimaliniz yüksek. Forbes’a göre, bugüne kadar Lee Child’ın 26 Jack Reacher kitabının 100 milyondan fazla kopyası satıldı. Şimdi, bu küçük ekran uyarlaması geliştirildi ve ilk seri ilk roman olan The Killing Floor’a dayanıyor.

Reacher’ın ilk bölümü 4 Şubat’ta Amazon Prime Video’da yayınlandı.

INVENTING ANNA

“Sahte Mirasçı” olarak da bilinen Anna Sorokin’in hikayesi, bankaları, otelcileri ve arkadaşlarını yüz binlerce dolarla kandırmaktan suçlu bulunduğu 2019 yılında oldukça gündem olmuştu. Şimdi, Anna’nın kurgudan daha garip hikayesi, Bridgerton, Grey’s Anatomy ve Scandal’ın yaratıcıları olan yapım şirketi Shondaland tarafından Netflix için uyarlandı. Inventing Anna, 11 Şubat’ta Netflix’te yayınlanacak.

SUPER PUMPED: THE BATTLE FOR UBER

Bir taksi uygulaması olan Über’in ortaya çıkış hikayesini konu alan yapım. Silikon Vadisi’nin devlerinden birini kuran ve cinsel taciz de dahil bir dizi skandalın ardından istifa eden Uber’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Travis Kalanick’in hikayesine odaklanıyor.

Super Pumped: The Battle for Uber, 27 Şubat’ta ABD’de Showtime’da başlıyor.

MURDERVILLE

BBC komedisi Murder in Successville’den uyarlanan filmde Will Arnett, bir cinayeti konuk bir yardımcı yıldızla çözmesi gereken, senaryosu veya hikayenin nasıl sonuçlanacağı hakkında hiçbir fikri olmayan Kıdemli Dedektif Terry Seattle rolünde. Dizinin sürprizi ise her bölüm farklı bir ünlü ismin dahil olacak olması…

Murderville Şubat ayında Netflix’te yayınlanacak.

VIKINGS: VALHALLA

Valhalla, orijinal Vikings serisinin bitiminden 100 yıldan fazla bir süre sonra geçiyor. Dizinin yaratıcıları “Valhalla’daki ilerleme hızı Vikings’tekinden farklı” ifadelerinde bulundu. Bu nedenle daha hareketli, daha aksiyon dolu bir dizi beklemeye başladık bile…

SEVERANCE

Son zamanların en ilgi çekici Apple TV+ projelerinden biri olarak bilinen Severance’in Türkçe adı ‘kıdem tazminatı’ Dizi bir şirkette geçiyor. İlginç bir kurgusu var ve psikolojik-gerilim olarak sınıflandırılıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ben Stiller var.

