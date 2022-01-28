BBC derledi: Şubat ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 film

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, Şubat ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 filmi derledi.

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İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, şubat ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 filmi derledi.

Jennifer Lopez’in romantik komedisinden, Jackass ekibinin yeni maceralarına listede dikkat çeken yapımlar var.

İşte BBC’ye göre Şubat ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 film;

10- JACKASS FOREVER

Gülmeye, çığlık atmaya hatta biraz ürkmeye hazırsanız Jackass Forever’ı kaçırmayın.

İlk Jackass filminin yayınlanmasından tam yirmi yıl sonra ve üçüncü filmden 12 yıl sonra , Johnny Knoxville ve arkadaşları geri döndü. Bir kez daha, bazıları Spike Jonze tarafından planlanmış, ayrıntılı şakalar ve acı verici görünen numaralarla Jackass yeniden karşınızda

Vizyona giriş tarihi: 4 Şubat

9- CYRANO

Edmond Rostand’ın oyununun son uyarlaması, Erica Schmidt tarafından yazılan ve Joe Wright tarafından yönetilen cömert bir dönem müzikali. Peter Dinklage güzel Roxanne’e (Hayley Bennett) aşkını ilan etmekten korkan 17. yüzyıl aristokrat askeri Cyrano de Bergerac’ı canlandırıyor.

Vizyona giriş tarihi: 25 Şubat

8- MARRY ME

Jennifer Lopez’in başrolünde olduğu filmde, Lopez kendisi gibi bir pop yıldızı olan Kat Valdez’i oynuyor. BBC ‘Marry Me’ için, “Lopez ve Wilson, büyük bütçeli, yüksek konseptli Hollywood romantik komedisi Notting Hill’i yeniden canlandırıyor” ifadelerinde bulundu.

Vizyona giriş tarihi: 11 Şubat

7- THE DUKE

1961’de Goya’nın Wellington Dükü’nün portresi Londra Ulusal Galerisi’nden çalındı, ancak hırsız uluslararası bir suç mafyası değildi. Aslında tablo, 60 yaşındaki eksantrik bir taksi şoförü ve hevesli bir senarist olan Kempton Bunton tarafından hükümeti protesto etmek için çalınmıştı. İlginç senaryosu ile film BBC’nin listesinde yedi numarada

Vizyona giriş tarihi: 25 Şubat

6- MOONFALL

NASA yetkilisi Halle Berry ve ve gözden düşmüş bir astronot olan Patrick Wilson Ay’ın aslında kötü uzaylılar tarafından inşa edilmiş bir “mega yapı” olduğunu keşfetmesini anlatıyor. Bu ikili daha sonra bir uzay mekiği kaçırıyor ve olaylar başlıyor…

Vizyona giriş tarihi: 4 Şubat

5- THE SOUVENIR: PART 2

Joanna Hogg’un The Souvenir yani Hatıra filmi, 1980’lerin Londra’sında son derece gizemli yaşlı bir adamla (Tom Burke) trajik bir ilişkisi olan saf bir medya öğrencisi Julie’yi anlatıyordu. Ama bu hikayenin sadece yarısıydı. Devam filminde ise Julie yine başrolde olacak…

Vizyona giriş tarihi: 4 Şubat

4- DEATH ON THE NİLE (NİL’DE ÖLÜM)

Yıllarca süren gecikmelerden sonra, Kenneth Branagh ve devasa bıyığı ikinci bir Hercule Poirot macerası için geri dönüyor. 2017’deki Doğu Ekspresinde Cinayet’i andıran filmde Gal Gadot, Annette Bening, Letitia Wright, Armie Hammer, Dawn French ve Jennifer Saunders gibi isimler de yer alıyor.

Vizyona giriş tarihi: 11 Şubat

3- DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI

Filmde, Oslo’da yaşayan 20’li yaşlardaki Julie’nin hikayesi anlatılıyor. (Cannes’da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Renate Reinsve). Joachim Trier’in dokunaklı ve yaratıcı komedi draması boyunca, farklı erkek arkadaşlar ve farklı kariyer yolları arasında gidip gelerek aşk, seks, aile, iş ve siyaset hakkında nasıl hissettiğini çözmeye çalışıyor.

Vizyona giriş tarihi: 4 Şubat

2- JEEN-YUHS: BİR KANYE ÜÇLEMESİ

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1998’de Clarence “Codie” Simmons, Chicago’da 21 yaşındaki bir rapçi ile tanıştı. Simmons, yeteneği ve özgüveninden o kadar etkilenmişti ki, onun hakkında bir belgesel çekmeye karar verdi. Tabii ki, genç müzisyenin yakında dünyanın en büyük yıldızlarından biri olacağını hayal etmemişti… Kanye West hakkındaki belgesel, BBC’nin mutlaka izlenmesi gerekenler listesinde…

Vizyona giriş tarihi: 16 Şubat – NETFLİX

1- BİGBUG

Amélie, şimdiye kadar yapılmış en uluslararası başarılı Fransız filmlerinden biriydi, Jeunet’in neredeyse on yıl içindeki ilk filmi olan BigBug, yapay zekaya sahip androidlerin insan ırkına yönelik baş kaldırmalarını konu alıyor. Film 2050’li yıllarda geçiyor

Vizyona giriş tarihi: 11 Şubat – NETFLİX

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