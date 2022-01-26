Beatles hatıraları NFT olarak satışta

John Lennon'un oğlu Julian Lennon, bazı Beatles parçalarını NFT olarak açık artırmaya sunuyor. Satışa çıkacaklar arasında en dikkat çeken parça ise Paul McCartney'nin kaleme aldığı Hey Jude şarkısının orijinal notaları...

Sozcu.com.tr

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Julian Lennon, kıyafetlerin, gitarların ve şarkı notlarının değiştirilemez jetonlar veya NFT’ler olarak satılacağı bir Beatles hatıra satışının ayrıntılarını açıkladı.

Julian Lennon, 1968’de babası, annesi Cynthia’yı Yoko Ono için terk ettiğinde beş yaşındaydı. Ayrılık üzerine McCartney, Julian’ı Surrey’deki Lennon ailesinin evinde görmeye gitti ve arabaya bindiğinde Hey Jude’un melodisini buldu. Orijinal adı Hey Julesolan şarkı aslında, genç Julian’ı rahatlatmak içindi. McCartney, çocuklar konusunda oldukça hassastı.

Şarkı hemen bir hit oldu; Birleşik Krallık ve ABD’de o yılın en çok satan single’ı oldu. Notalar, McCartney’nin şarkıyı dört ayrı bölüme ayırdığını gösteriyor.

NFT olarak satılan diğer nesneler arasında ise üç Gibson gitarı ve iki John Lennon kıyafeti de yer alıyor.

Julian Lennon, satış hakkında Variety’e şunları söyledi: “Yaklaşık 30 yıldır bu kişisel eşyaları topluyorum ve onları bir kasada kilit altında saklamak zorunda kalmatan biraz bıkmaya başlamıştım.”

7 Şubat’ta gerçekleşecek müzayededen elde edilen gelirin bir kısmı Julian Lennon’un hayırsever vakfına gidecek.

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