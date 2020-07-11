‘Bebekler Nereden Gelir?’in muzır neşriyat ilan edilmesine tepki

Türkiye Yayıncılar Birliği, 'Bebekler Nereden Gelir?' kitabının muzır neşriyat kapsamına alınmasına tepki gösteren bir açıklama yayınladı ve "Muzır neşriyat kararları yayıncılığımızı sansür ve otosansürün kıskacına sokmakta ve kültür dünyamızı çoraklaştırmaktadır" dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği, Mikado yayınları tarafından “Neden? Niçin? Nasıl?” serisinde yayınlanan, Doris Rübel tarafından yazılan ‘Bebekler Nereden Gelir?’ kitabının muzır ilan edilmesini kınayan bir açıklama yayınladı. O açıklamada şöyle denildi:

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu Almanya'nın önde gelen bir yayın grubu olan Ravensburger'un Almanya'da 350 bin kopya sattığı, 10 dile telif hakları satışını yaptığı, çocukları koruma ve bilgilendirmeyi amaçlayan ve ödüller almış olan, dilimize 2016 yılında Mikado Yayınları tarafından çevrilerek Neden? Niçin? Nasıl? serisinden “Bebekler Nereden Gelir” adıyla yayımlanan kitabı incelemiş ve ‘küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna' karar vermiş!

‘SANSÜRLENMESİ VAHİMDİR’

Konunun uzmanlarına danışılarak ve titizlikle hazırlanmış kitap hakkında, CİMER'e yapılan iki ayrı şikâyet üzerine iddianame düzenlenerek dava açılması yanlışlığının yanı sıra; mahkeme tarafından görüşü istenilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı atanmış beş birim amirinden oluşan kurul tarafından değerlendirilip sansürlenmesi vahimdir.

‘OTOSANSÜR’ VURGUSU

Kitabın 2018 yılında sosyal medyada ve basında eleştirilere maruz kalması üzerine yayınevinin kitabı dağıtımdan çekmesi, yayıncıların üzerinde yaratılan otosansüre işaret etmekte ve ülkemiz ve kültürel çeşitliliğimiz için de son derece olumsuz bir durum yaratmaktadır.

‘KÜLTÜR DÜNYAMIZ ÇORAKLAŞIYOR’

İfade özgürlüğü demokratik toplumun temelini oluşturan ana unsurlardan; toplumun ilerlemesi ve bireyin gelişmesi için gereken temel şartlardan biridir ve vazgeçilmezdir. Demokratik toplum ilkesi de ifade özgürlüğünün korunmasını, zedelenmemesini gerektirir. Muzır neşriyat kararları yayıncılığımızı sansür ve otosansürün kıskacına sokmakta ve kültür dünyamızı çoraklaştırmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen ve yayımlama özgürlüğü ile çelişen bu ve benzeri ihlalleri kaygıyla takipte olduğumuzu kamuoyunun dikkatine sunarız.”