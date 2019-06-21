Bedri Baykam: “İntihar etmeyi düşünenler var”

Baykam sanatçıların yaşadığı sorunlara dikkat çekip “Sanatçılar ile müzayede evleri arasında inanılmaz gerilimler ve ölümcül kavgalar var. Sanatçılardan intihar etmeyi düşünenler var” dedi. Uluslararası bir üne sahip olan ressam, yazar Bedri Baykam'ın Sistem Eleştirileri adlı yeni kitabı geniş yankı yarattı. 13 yıldan bu yana Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı olarak görev yapan Baykam'la ‘19 Mayıs, 100. Yıl' adlı sergisini açtığı İstanbul Taksim'de kurduğu Piramid Sanat'ta buluştuk. 12 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide Uğur Dündar ve 6 yazarın yazıları da yer alıyor…

Öncelikle Sistem Eleştirileri adlı yeni kitabınızı konuşalım…

Türkiye'nin son 10-15 yılında görsel sanatlar alanında sanatçıların yaşadığı temel sorunları yazdım kitabımda. Oysa dışardan bakanlar için güzel bir manzara sunuluyor. En uçuk resim fiyatlarının ortalıkta gezindiği, göz kamaştıran açılışlarda şampanya ve havyar dolaştırılan ve koleksiyonerlerin birbirinden güzel resimleri ‘ele geçirdikleri' ışıltılı bir üst katman yer alıyor…

Gerçek farklı mı?

Gerçek bunun tam tersi. Sanatçılarla müzayede evleri arasında inanılmaz gerilimler ve ölümcül kavgalar var. Ben dernek başkanı olduğum için her dert her şikayet bana geliyor. Heykeli sansür edilen de bana geliyor, Kültür Bakanlığı ile sorunları olan da bana geliyor.

Müzayede evleriyle dertleri olanlar…

Evet, müzayede evleriyle sorunları olanlar da bana geliyor. Müzayede evleri sürümden kazanmak için değerlerinin beşte biri, onda biri fiyatına ellerine geçirdikleri eserleri müzayedeye koyarak o sanatçının onurunu, prestijini, piyasasını iki paralık yapıyor. 70-80 yaşında, ömrünü sanata vermiş profesörler perişan haldeler, neredeyse intihar etmeyi düşünenler var.

Kültür Bakanlığı'nın aldığı bir önlem yok mudur?

Kültür Bakanı'na gittim ve yaşanan bütün sorunları anlattım. Kendisi çözüm için bir adım atmadı, atacağını da söylemedi. Bizim alanımıza karşı hiçbir ilgi görmedim maalesef.