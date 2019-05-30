Bedri Baykam’ın sanat dünyasının arka planına ışık tuttuğu kitap raflarda

Sanat dünyasının yoğun iç kavgalarıyla birlikte müzayedecileri de eleştiren Baykam, sanat- devlet ilişkisini de irdelendiği kitap yoğun ilgi gördü.

SEVENLERİ İÇİN KİTAP İMZALADI



Ünlü ressam Bedri Baykam 29. kitabı olan ‘Sistem Eleştirileri’ 2 Haziran'da okuyucularıyla buluşacak. Piramid Sanat Merkezi'nde kitap için tanıtım gecesi düzenlendi. Gecede Bedri Baykam, sevenleri için kitabını imzaladı. 3 ana bölümden oluşan kitapta Bedri Baykam kendi deyimiyle, çağdaş sanatçıları yok olmanın eşiğine sorumsuzca taşıyan müzayedecilerin bulandırdığı ‘piyasa’, siyasal tercihlerin ve arkadaş kliklerinin yönlendirebildiği ve en sert sanatsal ağız dalaşlarının dönebildiği küratoryal dünya ve nihayet sanatçılar katında resmen “yokları” oynayan kararmış bir devlet-sanatçı ilişkisini irdeliyor.

KİTAP HAKKINDA BİLGİ VERDİ



Kitabınının içeriği ile ilgili sozcu.com.tr’ye bilgi veren Bedri Baykam, “Bu kitap sanat dünyasının bütün gerilimlerini, tartışmalarını içeriyor. Sanat dünyası denince çok önemli işlerin kimi zaman rekor fiyatlara satıldığı herkesin mutlu olduğu bir ortam olduğundan söz ediliyor. Halbuki sanat ortamında, siyaset ve sportif ortamda olduğu kadar tartışmalar oluyor. Bu kitapta bunları okuyacağız. Bu ülkenin piyasasını kontrol ettiğine inanan müzayedeciler, onlara karşı verdiğimiz savaşı göreceğiz. Türk Çağdaş Sanatı'na pervasızca saldıran müzayedecilerle sanatçıların dayanışmasını okuyacağız. Ayrıca kitapta sanatçıların sergi düzenleyicilerle yaşadıkları tartışmalar ve bu tartışmalardan benim izlenimlerim yer alıyor” dedi. Kitabında devlet sanat ilişkisine de yer verdiğini anlatan Baykam, “Kitabın ikinci bölümünde sanatın siyasal ve sanatsal tartışmaları üçüncü bölümde ise devlet sanat tartışmaları yer alıyor. Bu kitabı okuyanlar sanat tarihinde neler olduğunu görecekler. Bu kitapta bütün hoş görüntülerin bütün kahkahalı fotoğrafların arka planında neler olduğunu görecekler. Okuyucular sanat dünyasının bilmedikleri bir çehresiyle tanışacaklar” dedi.

