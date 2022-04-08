Beethoven’ın mektubu açık artırmada: Ünlü müzisyen adil bir ödeme istiyor

Ortaya çıkan dört sayfalık bir mektupta Ludwig van Beethoven, yaptığı işin karşılığını adil bir şekilde alamadığından şikayet ederken, teklif edilen fiyatı kabul etmesi halinde kaybeden olacağını söylüyor. Ünlü müzisyenin, hakkını aradığı mektup, şimdi açık artırmada.

Sozcu.com.tr

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1815’te Beethoven tarafından yazıldığı düşünülen mektup, bu ay müzayedede satılacak ve en az 50.000 sterlin (yaklaşık 962 bin lira) alması bekleniyor. Alman şair ve libretto (opera ve müzikal gibi eserlerdeki metinler) yazarı Georg Friedrich Treitschke’ye hitap eden Beethoven, arkadaşından planlı bir opera için kendisine iki yüz altın duka ödemesini sağlamasını istiyor.

Kariyerinin büyük bölümünde Viyana’da yaşayan Treitschke, 1814’te Avusturya’nın başkentinde prömiyeri yapılan tek operası Fidelio’nun librettosunu revize etmek için Beethoven ile birlikte çalıştı. Buna karşılık Beethoven, Treitschke’nin yapımlarından biri için müzik besteleyeceğini söyledi.

Ancak plan, Beethoven’ın düşük ücret oranına itiraz etmesi nedeniyle suya düştü. Ünlü müzisyen mektupta, Londra’da daha fazla kazanabileceğini belirterek Treitschke’yi Viyana’daki tiyatro yönetimine müdahale etmeye ve müzakere etmeye çağırır.

BEETHOVEN’IN MEKTUBU

“Bu hafta seni görmem mümkün değildi, bugün bile yavaş yavaş kaybolan güzel havanın tadını çıkarmak ve yarı kuruyan ormanlarda dolaşmak için çok meşgulüm. Romulus’unuzla başladım, ama tiyatro yönetimi bana böyle bir iş için yalnızca bir akşamlık makbuz verecek ve sanatım uğruna isteyerek ne kadar fedakarlık yapsam da böyle bir koşulla gerçekten çok şey kaybediyorum. Örneğin, sadece yarım akşam veya sadece 1 saat 9 dakika süren Zeytin Dağındaki İsa gibi bir oratoryo için 200 duka altın alıyorum…

Almanya’daki veya başka bir yerdeki herhangi bir yerin bana en az diğer adamlar kadar iyi ödeme yapacağına kesinlikle inanıyorum. Romulus için tiyatro yönetiminden 200 duka altın ve bir akşamın makbuzunu istedim.

Sevgili Tr,

Onları daha onurlu koşullar yaratabilmem için elinizden geleni yapın. Ayrıca diğer bestelerim için ücret olarak ne aldığımı onlara söyleseydim, sizi temin ederim ki, bir opera için bahsettiğim ve kararlaştırdığım koşulları fahiş bulmayacaklardır. Bu nedenle, N.N. ile dostane bir şekilde konuşmanızı rica ediyorum; kaybeden olmamı isteyemezler. Operayı yazmaya başlamak ve en geç Şubat ya da Mart ayında sahneye hazırlamak için belirlediğim koşullarda oldukça hazırım. Cevap için size geleceğim Perşembe gününe kadar dört gün olacak. Tamamen ücretsiz yazabilmekten daha çok seveceğim bir şey yok, ancak mevcut durumda böyle bir şey bir Alman için ya da daha çok Avusturyalı bir sanatçı için zor olurdu!”

Mektup, Amerikan şirketi RR Auction tarafından çevrimiçi olarak satılıyor ve satış önümüzdeki perşembe günü sona erecek.

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