Behzat Ç., 6 yıl aradan sonra yeniden yayında!

Inter Medya'nın yapımcılığında, Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı BluTV özel yapımı olarak geri dönen ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin galası dün gece Swissotel The Bosphorus'da yapıldı.
‘Kendine Has'ın sponsorluğunda gerçekleşen geceye dizinin oyuncularından Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, Güven Kıraç, Belçim Bilgin, Berkan Şal, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Ayça Eren, İlkyaz Arslan, Eray Eserol, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik ve Nazlı Kar gibi isimler katılırken basının karşısına çıkan ekip Behzat Ç.'nin 6 yıl sonra dönüşüyle yaşadıkları heyecanı dile getirdiler.
Dizinin birinci bölümünün izlenmesinin ardından Can Gox konseriyle misafirler gece boyunca eğlenirken dizide Behzat Amirin kıymetlisi Kırmızı Vosvos da mekanda davetlilerin ilgi odağı oldu.