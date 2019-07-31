Behzat Ç.’de Ezhel sürprizi

Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle büyük ilgi gören Behzat Ç.’nin ikinci bölümü yarın izleyicilerle buluşacak. Yayınlanacak 2. bölümünde izleyiciyi Ezhel sürprizi bekliyor.
Türkiye'de hip-hop / trap kültürünün önde gelen temsilcisine dönüşen, son yılların en sevilen isimlerinden Ezhel'in Killa Hakan Gringo ile kaydettiği yeni şarkısı ‘İlk Kural Saygı', dizinin yeni bölümünde kullanıldı.
Başrolünde yer alan Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıraNejat İşler,Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik veNazlı Kargibi isimlerin rol aldığı ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin merakla beklenen 2. bölümü yarın BluTV'de seyirciyle buluşacak.