Behzat Ç.’den ikinci sezon müjdesi!

Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarından ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, 6 yılın ardından geçtiğimiz aylarda BluTV'de yayınlanmıştı. Dizinin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Ekibin çok yakında ikinci sezon çekimlerine başlayacağı müjdelendi.

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı farklı hikayesiyle Türk dizi tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', ikinci sezonuyla da yine BluTV'de seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Belçim Bilgin, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik'den oluşan güçlü kadrosuyla izleyicilerden tam not alan dizinin 1. sezonunda bölüm sürelerinin 45 dk. oluşu üzerine seyircilerden bu konuda yoğun talep gören dizinin 2. sezonunun her bölümünün 60 dakikadan oluşacağı müjdesi geldi.

‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin yine BluTV'de yayınlanacak, merakla beklenen 2. sezon çekimleri yakında başlayacak.

Dizinin fenomen karakterleri Akbaba ve Memduh Başgan, sozcu.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunmuştu…