Behzat Ç.’den yeni fragman: ‘Melih Gökçek gitti bile gitti’

Behzat Ç.: bir Ankara Polisiyesi yeni bölümleri ile BluTV'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz'da yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Behzat Ç.'den yehni fragman geldi. İşte Behzat Ç. yeni fragman...

Televizyonda yayınlandığı 3 sezon içinde fenomen haline gelen Behzat Ç., sevenlerinin yoğun talebiyle 6 yıl aradan sonra 25 Temmuz'da BluTV'nin özel yapımı olarak geri dönüyor. Kendine has üslubuyla dizi tarihine farklı bir bakış açısı getiren dizinin yeni fragmanı geri sayımdaki seyircinin heyecanını arttırıyor. Dizinin yeni fragmanda, bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'in adı anılıyor: ”Melih Gökçek gitti bile gitti… Bir Gençler, o da düştü, çıktı”. Ayrıca Behzat’ın Hayalet’i gördüğü andaki tepkisi de ilgi çekti.

BEHZAT Ç. YENİ FRAGMAN

BEHZAT Ç. OYUNCULARI KİMLER?

İnter Medya'nın yapımcılığında Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünde Erdal Beşikçioğlu olmak üzere oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimlerin yer aldığı dizinin BluTV'de yayınlanacak yeni bölümleri için geri sayım devam ediyor.