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Behzat Uygur’dan tepki! “Gerekirse sokakta oynarız”
Behzat Uygur’dan tepki! “Gerekirse sokakta oynarız”
Behzat Uygur, babası Nejat Uygur'un yıllardır sahne aldığı Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu'nda neden sahne alamadıklarını, sitemli bir mesajla açıkladı. 
Kültür Sanat 28 Eylül 2018 - 15:44

Behzat Uygur, babası duayen sanatçı Nejat Uygur’un yadigarı olan Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu’nda neden oynayamadıklarını sitemli bir mesajla açıkladı. Instagram’dan açıklama yapan Uygur, şöyle dedi:

“Nejat ustanın yıllarca oynadığı ve adının verildiği, sonrasında Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu’nun kurulduğu sahnede, oradaki seyircilerimize ayda bir oynama isteğimize şu andaki işletmecileri Semaver Kumpanya’nın ilgisiz kalması bizleri üzmüştür. Bu tavrın ahde vefaya yakışmadığını düşünüyor, gerekirse sokakta oynayarak sizlerle buluşmayı ediyoruz.”

behzatuygur

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