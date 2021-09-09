Beklenen görüntü: Bennifer Venedik Film Festivali’nde

Magazin basınının Bennifer lakabını taktığı Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti, Venedik Film Festivali'nde boy gösterdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en önemli sanat organizasyonlarından Venedik Film Festivali’nde bugün hareketli dakikalar yaşandı…

Yaklaşık 20 yıl sonra tekrar bir araya gelen ve uluslararası magazin basınını heyecanlandıran Jennifer Lopez ve Ben Affleck, deniz taksisiyle Venedik’te boy gösterdi. Venedik’e inen ve deniz taksisine binen Lopez ve Affleck lüks otellerine gitti.

Ridley Scott’ın son filmi The Last Duel’in prömiyeri için Venedik’e giden Affleck, Lopez ile samimi görüntüler verdi.

2000’lerin başında tabloid basınının en çok konuştuğu isimlerden olan çift 2003 yılında evliliğin kapısından dönmüştü.

Affleck ve Lopez’in Cuma akşamı kırmızı halıya çıkması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Jamie Lee Curtis, Venedik Film Festivali'nde adeta büyüledi