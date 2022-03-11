‘Beklenen Şarkı’ yenilenerek tekrar beyazperdeye taşınıyor

1953 yapımı Beklenen Şarkı filmi, 8-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 41. İstanbul Film Festivali'nin 'Dünden Bugüne Türk Klasikleri' bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

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İSTANBUL Film Festivali, Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarıyor ve bu klasiklerin yeni kopyalarını Türk sinemasına kazandırıyor.

Sinemaseverler bu yıl sinemamızın ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku’nun yapımcılığını üstlendiği, Sami Ayanoğlu ve Orhon M. Arıburnu ile birlikte yönettiği, Cahide Sonku ile Zeki Müren’in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı Beklenen Şarkı’yı Atlas Prodüksiyon tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Film, 8-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 41. İstanbul Film Festivali’nin ‘Dünden Bugüne Türk Klasikleri’ bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Adı anıldığında akıllara aynı adlı şarkısını ve Cahide Sonku ile Zeki Müren’in piyano başındaki ikonik pozlarını getiren Beklenen Şarkı, birçok ilki bünyesinde barındırdığı için Türk sinemasında ayrı bir yere sahip.

O dönemde Zeki Müren radyo sayesinde tüm Türkiye’de tanınırken Sonku ise büyük bir sinema yıldızıydı.