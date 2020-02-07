Belçikalı Ekip Stavroz İstanbul’da sahne alacak

Belçika'da başlattıkları akım kısa zamanda dünyanın her yerine saran Stavroz, daha önce eşine rastlanmamış bir şekilde jazz, minimal techno, rock, elektronik tarzları üzerinde canlı sesleri bir araya getirip kendi yorumlarıyla dinleyenlerine sunuyor. Özgün soundlarıyla performans gösterdikleri her yerde hayranlarının uzun zaman unutamayacağı sayısız geceye imza atan Stavroz'un hikayesi 2011 yılında başlıyor. İki ses mühendisi ve DJ Gert Beazar ve IJsbrand, daha sonra başarılı müzisyenler Maxim Helincks ve Pieter de Meester'ın da aralarına katılmasıyla ürettikleri parçalarda ve konserlerde etnik, akustik ve organik hisleri hedef alıyor. Kindisch, Bedrock, Laut & Luise, Wired gibi birçok plak şirketinden parçalar yayınladıktan sonra bu sıralar Gent merkezli kendi plak şirketleri Moodfamily'e de yoğunlaşmış durumdalar. Soulful elektronik müzik olarak yorumladıkları kendi tarzları, kimi zaman müziğin ötesine geçerek terapi niteliği taşıyor. Melodileri oluşturmak için gitar, klavye ve trampet kullanan Stavroz, anlık ürettikleri ruha hitap eden seslerle, akıldan silinmeyen, saksafon ve diğer müzik enstrümanları ve derinden gelen vokallerle insanların içindeki iyiliğe ve huzura hitap eden noktaya yerleşmeyi hedefliyor. Günümüz elektronik müziğine akustik yorum katan Stavroz, onları gözlerinizi kapatıp dinlerken rüyalar diyarında bir yolculuğa çıkarma sözü veriyor.



Live ve DJ setleri kısa zamanda dünyanın her yerine ulaşan dörtlünün, Belçika ulusal radyosu Studio Brussel'da da her hafta dinleyenlerine terapi niteliğinde setler sunan Stavroz, eski ile yeni ve doğu ile batı arasında kurduğu bağlantı ile akıllarda kalıyor. Farklı kültürleri ve dilleri, duyguları baza alarak birbirine bağlayan Stavroz, ruha hitap ettiği huzur veren melodileriyle 8 Şubat gecesi Volkswagen Arena Sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.