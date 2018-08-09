Belçim Bilgin Hollywood filmi Komplo’da başrolde
Son olarak Serra Yılmaz’ın yönettiği ‘Cebimdeki Yabancı’da rol alan Belçim Bilgin, bu kez Hollywood semalarında boy gösterdi. Danimarkalı yönetmen Per Fly'ın yönettiği Komplo (Backstabbing for Beginners) filminde oynayan Bilgin, Oscar ödüllü yıldız Ben Kingsley ve Theo James ile aynı seti paylaştı.
35 yaşındaki Bilgin politik, dram-gerilim türündeki filmde Nashim isimli bir tercümanı oynuyor.
7 Eylül'de vizyona girecek Komplo’da Jacqueline Bisset, Rossif Sutherland, Rachel Wilson ve Brian Markinson gibi isimler yer alıyor.