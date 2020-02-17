Belçim Bilgin’den Şahmaran paylaşımı

Belçim Bilgin, Das Das’ın yeni yapımı Shah Mar An ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gösteriyi Yeşim Özsoy yönetecek.

Bilgin, proje için çekilen bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı. Projenin kendisini oldukça heyecanlandırdığını söyleyen Bilgin, şu notu yazdı:

‘2020’NİN ŞAHMARAN YILI OLMASI TEMENNİSİ İLE…’

“Rivayet odur ki, herkesin kendi Şahmaran'ı vardır’ derler. Aylardır koca bir ekiple çağdaş bir Şahmaran anlatısı yaratmaya çabalıyoruz. 2020'nin tam bir Şahmaran yılı olması temennisi ile… Bu projenin yaratıcılarından, üst aklıyla hayalimin inşasında, şahane bir ekibin birlikte yola çıkmasını sağlayan Furkan Aksoy'a; harika fikirleri ile katkı sağlayan değerli hocamız Prof. Marcus Graf'a, gösterinin yazarı ve yönetmeni Yeşim Özsoy'a ve ekibine, gönülden bir destekle bu güzel görseli tasarlayan sevgili Mat'a çok teşekkür etmek istiyorum. Shah Mar An adlı gösterimiz çok yakında DasDas'ta sizlerle olacak… Sevgiler.”