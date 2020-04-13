Belediye Başkanı vatandaşlara türkü söyledi, sesiyle mest etti

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, corona virüsü mücadelesi kapsamında vatandaşlara moral vermek için sazı ile birlikte Aşık Daimi'nin 'Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım' adlı türküsünü seslendirdi. Akpolat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı o anlar vatandaşlarca büyük takdir gördü.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İçişleri Bakanlığı’nın büyükşehirler ve Zonguldak’ta haftasonu için uyguladığı sokağa çıkma yasağında vatandaşlara moral vermek için sazı ile birlikte Aşık Daimi’nin ‘Ne ağlarsın benim zülfü siyahım’ adlı türküsünü seslendirdi.

“ZORLU BİR MÜCADELE VERİYORUZ”

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Akpolat, salgınla topyekün mücadele ettiklerini belirterek, “Sizler evinizde, bizler işimizin başında zorlu bir mücadele veriyoruz. Bu salgınla topyekün bir mücadele bizimkisi. Şu sıralar gece gündüz belediyedeyim. Evet yoruluyoruz, kayıplarımıza içimiz yanıyor ama inatla yaşamayı sürdürmek zorundayız. Çünkü bu da gelir, bu da geçer.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ŞANSLIYIZ”

Akpolat’ın paylaşımının altına vatandaşlar tarafından çok sayıda destek ve tebrik yorumu atıldı. Fatma Koprulu isimli bir vatandaş ise, “Başkanım yüreğine sağlık. Ne güzel bir insan çıktınız siz. Çok şanslıyız. Allah nazarlardan korusun sizi. Eşinize, çocuklarınıza ve Beşiktaş’a bağışlasın sizi.” yorumunda bulundu.