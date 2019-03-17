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Belkıs Akkale: “Çocukların kulaklarından türkü eksik olmamalı”
Belkıs Akkale: “Çocukların kulaklarından türkü eksik olmamalı”
MÜYORBİR Başkan Yardımcısı ve sanatçı Belkıs Akkale, Türk Halk Müziği’nin haksız rekabet ortamı nedeniyle hak ettiği yerde olmadığını belirterek, “Bu konuda anne ve babalara büyük iş düşüyor. Evde çalınan müzik çocuğun kulağında kalır. Çocuklarımızın kulaklarından türküleri eksik etmememiz gerekiyor” dedi. 
Kültür Sanat 17 Mart 2019 - 13:54

Belkıs Akkale, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin (MÜYORBİR) 26 Mart'ta gerçekleştirilecek Genel Kurul Toplantısı'ndan önce açıklamalarda bulundu. Birliğin başkan yardımcılığını da yapan Akkale, “Türkülere 40 yılını vermiş bir kültür emekçisi olarak halk müziğinin iyi bir yerde olduğunu söylemeyi çok isterdim. Ancak haksız rekabet ortamı nedeniyle popüler müzik ön planda. Devletten de tam olarak bir destek göremiyoruz. Kendi kültürünü öne çıkarmayan bir anlayış var” dedi.

Türkülerin korunmasında ailelere büyük görev düştüğünü söyleyen Akkale, “Bazı insanlar bunun derinliğini anlayamadıkları için kendi memleketlerini bile inkâr edenler var. Kendini farklı şekilde tanıtıyorsa o kişiden zaten ne memleketine ne de çocuğuna fayda gelir. Tabii çocuklar da o şekilde yetişir. Baskıcı bir şekilde değil elbette ama evde çalınan müzik çocuğun kulağında kalır. Çocuklarımızın kulaklarından türküleri eksik etmememiz gerekiyor” diye konuştu.

COVER UYARISI

Genç müzisyenlerin türküleri cover'laması üzerine de konuşan Akkale, “Türküler hepimizin ortak kültür mirası. Kimsenin üzerinde hak talep etme hakkı yok. Ancak özünün bozulmaması önemli. Yoksa türkü diğer kuşağa yanlış bir şekilde aktarılır. Çok iyi korunmalılar. Bizim gayemiz bütün Türkiye türkü okusun” ifadelerini kullandı.

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