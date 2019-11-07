Belkıs Akkale için ‘Ahde Vefa’ dediler

Klip çekimleri arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Usta Sanatçı Belkıs Akkale, prodüktörlüğünü de kendisinin yaptığı albüm hakkında “Beni yalnız bırakmayan tüm sanatçı kardeşlerime, projede emeği geçen herkese, beni ilk günden beri bir ana, bir bacı, bir kardeş olarak bağrına basan sevgisini hiç eksiltmeden ailelerinin bir ferdi olarak gören Türk halkına, türkülere gönül veren siz tüm dostlarıma sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunarım . Bu bir prestij albümü kalıcılığı olan , yıllar içinde topluma mal olmuş türkülerimizden oluşan bir albüm, ben bu dünyadan göçtükten sonra da elden ele dolaşacak dilden dile , kulaktan kulağa dolaşacak bir albüm oldu¨ dedi.

Akkale'nin sanat hayatı boyunca söylediği, onunla özdeşleşen türkülerin bir kısmı değerli sanatçılar tarafından yorumlandı. Albümde toplam 14 türkü yer alıyor. Türküleri seslendirenler arasında Adile Karatepe, Briliant Dadaşova, Ender Balkır, Erdal & Mercan Erzincan, Hüseyin Turan, Kubat, Sevcan Orhan, Şevval Sam, Tolga Sağ, Yudum ve Zara yer alıyor.

Belkıs Akkale'nin ‘Ahde Vefa' adlı albümü, çok yakında Kemal Aslan Müzik Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.