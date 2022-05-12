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Bella Hadid’den tişörtlü Filistin mesajı

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid, son dönemde tansiyonun düşmek bilmediği Filistin'e destek mesajı verdi.

Sozcu.com.tr
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Bella Hadid’den tişörtlü Filistin mesajı

ABD’li manken Bella Hadid, erkek arkadaşı Marc Kalman ile New York’un Soho semtindeki bir vintage mağazasında alışveriş yaptı. Filistin asıllı olan ve sık sık Filistin’e destek mesajı veren Hadid giydiği tişört ile dikkat çekici bir mesaj verdi.

Sık sık Filistin’e destek paylaşımlarında bulunan Hadid’in tişörtü gündem oldu.

Dün Filistin’in Cenin kentinde öldürülen Al Jazeera’nın deneyimli muhabiri Shireen Abu Akleh ile ilgili bir Instagram paylaşımı yapan Hadid’in tişörtü gündem oldu.

Hadid’in tişörtünde ‘Özgür Filistin’ (Free Palestine) yazdığı görüldü.
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