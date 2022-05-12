Bella Hadid’den tişörtlü Filistin mesajı
Dünyaca ünlü manken Bella Hadid, son dönemde tansiyonun düşmek bilmediği Filistin'e destek mesajı verdi.
ABD’li manken Bella Hadid, erkek arkadaşı Marc Kalman ile New York’un Soho semtindeki bir vintage mağazasında alışveriş yaptı. Filistin asıllı olan ve sık sık Filistin’e destek mesajı veren Hadid giydiği tişört ile dikkat çekici bir mesaj verdi.
Dün Filistin’in Cenin kentinde öldürülen Al Jazeera’nın deneyimli muhabiri Shireen Abu Akleh ile ilgili bir Instagram paylaşımı yapan Hadid’in tişörtü gündem oldu.
Hadid’in tişörtünde ‘Özgür Filistin’ (Free Palestine) yazdığı görüldü.