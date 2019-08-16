Bella Thorne 18 yaşından büyükler için bir film çekti

Bella Thorne, ilk yönetmenlik deneyimini 18+ bir film ile yaşadı. Filmin senaryosunu da yazan Thorne'un, yetişkinler için çektiği film merak konusu oldu.

Disney’in Shake It Up dizisinde canlandırdığı CeCe Jones karakteriyle hayatımıza giren ünlü şarkıcı Bella Thorne, senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 18+ yeni filmiyle gündemde.

Sosyal medya hesabından paylaştığı seksi ve çıplak fotoğraflarla da dikkat çeken Thorne, 18 yaş ve üstü için filmler yayınlayan bir site için yönetmenlik koltuğuna oturdu. 22 yaşındaki yıldız söz konusu sitenin “Hayali Yönetmenleri” serisinde konuk yönetmen olarak görev aldı ve 18+ film üretiminde daha yaratıcı içerikler sunulmasına katkıda bulundu. Throne, senaryosunda iki sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve dominantlıktan da bahsediyor.

