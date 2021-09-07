Belmondo için Fransa’da ulusal tören düzenlenecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı, 88 yaşında hayatını kaybeden ünlü aktör Belmondo ile ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransız sinemasının ünlü figürlerinden Jean-Paul Belmondo’nun 88 yaşında yaşamını yitirmesi ülkeyi yasa boğdu.

Bugün Fransa Cumhurbaşkanlığı bir açıklama yaparak ünlü oyuncu için Paris’teki Hotel National des Invalides anıtında bir tören düzenleneceğini duyurdu. Yetkililer anma töreninin 9 Eylül’de gerçekleşeceğini açıkladı.

Jean-Luc Godard’ın 1959 yapımı “A bout de souffle” (Serseri Aşıklar) isimli filmiyle şöhrete kavuşan ve Fransız Yeni Dalga sinemasının yıldızı olan Belmondo’nun ölümü sonrasında Cumhurbaşkanı Macron, “Fransa bugün bir ulusal hazinesini kaybetti” mesajını Twitter üzerinden paylaşmıştı.

1960’larda ana akım sinemasına geçiş yapan ve ülkenin en popüler komedi ve macera filmi oyuncularından biri olan Belmondo kariyeri boyunca birçok yapımda yer aldı.

Sanat filmleri yerine daha ticari filmlerde rol aldığı için eleştirilen ve “yeteneğini harcadı” yorumları yapılan Belmondo bu açıklamaları her zaman reddetmiş ve bunların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

İlginizi Çekebilir Ünlü aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti