Ben Affleck ve Matt Damon, yeniden bir arada

Hollywood'un sıkı dostlarından Ben Affleck ve Matt Damon yeniden beraber kamera karşısına geçiyor. İkili, henüz ismi belli olmayan, ancak odağına Nike'ı ve Michael Jordan'ı alan filmde rol alacak.

Sozcu.com.tr

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Good Will Hunting ile sinema dünyasına beyaz perdenin parlayan çifti olarak düşen iki yıldız yeniden bir araya geldi.

Ben Affleck ve Matt Damon, Amazon Studios’taki henüz isimlendirilmemiş projenin, ikonik ayakkabı markası Nike’ın 80’lerdeki Michael Jordan ile anlaşmasını konu alacağı konuşuluyor. Affleck ve Damon senaryoyu birlikte yazarken, yönetmen koltuğundan Ben Affleck oturacak. Ayrıca Affleck, Nike’ın kurucu ortaklarından Phil Knight’ı da canlandıracak. Matt Damon ise Nike yöneticilerinden Sonny Vaccaro’yu canlandıracak.

PAZARLAMA DÜNYASINA DAMGA VURAN ANLAŞMAYA ODAKLANIYOR

Nisan ayında Variety’nin yaptığı açıklamada filmin, Jordan’ın ebeveynlerini, özellikle de güçlü ve dinamik annesinin yanı sıra eski koçları, danışmanları, arkadaşları ve Jordan’a yakın kişileri göstereceği ve Vaccaro’nun pazarlama dünyasına damga vuran Nike – Jordan anlaşmasını nasıl sağladığını anlatacağı belirtilmişti.

Filmin yıldızlarla dolu kadrosunda Michael Jordan’ın annesi olarak Viola Davis, babası olarak Julius Tennon yer alacak. Ayrıca Chris Tucker, Matthew Maher ve Chris Messina gibi isimlerin de kadroda yer alacağı belirtiliyor.

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