‘Ben Challenger Meşrebim’ tutkunlarına müjde! Yeniden seyirciyle buluşuyor…

“Şimdi gülün, yarın her şey daha kötü olacak!” mottosuyla yola çıkan ve seyirciden tam not alan "Ben Challenger Meşrebim" yeniden perde oluyor.

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Oyuncu ve yönetmen Uğur Uludağ, tek kişilik gösterisiyle güldürmeye devam ediyor.Tiyatro oyuncusu Uğur Uludağ’ın yazıp yönettiği tek kişilik gösteri, 18 Ekim Perşembe günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da, 30 Ekim Salı ise Akatlar Kültür Merkezi’nde yine saat 20.30’da seyircisiylebuluşacak.

Peki “Ben Challenger Meşrebim”de neler oluyor?

Sahnede tek başına sahnelenen gösterilerin hiçbirine benzemeyen gösteri, hem komik hem müzikli hem de fena halde anormal!

Uğur Uludağ, oyunu yazıp, yönetip oynadığı gibi bazen unutan ve unuttuklarını hatırlayıp yeniden anlatan da kendisi…

Ünlü radyocu ve iletişimci Levent Erim de oyunun müziklerini hazırlayıp çalıyor. SGM’nin yapımcılığını yaptığı E.S.E.K (Espri Standartları Enstitüsü Kurumu)’nun merakla beklenen oyunu, güzel çirkin aramadığı, gönlüne göre bir seyirci arzuladığı yeni buluşmasını 18 ve 30 Ekim tarihlerinde yapacak.