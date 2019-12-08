Ben Fero 2019’un kapanışını yaptı

Ben Fero 2019’un kapanışını yaptı

Trap ve hip-hop’un dikkat çeken isimlerinden Ben Fero, bu yılki konserlerine dün akşam Volkswagen Arena’da son verdi.

Yüksek enerjili trap ve hip-hop sound'unu, basketbol dünyası, vücut geliştirme ve İzmir'in yaşam tarzını, espirili bir anlatım ile bir araya getiren Ben Fero, dün akşam Volkswagen Arena'da dinleyicileriyle buluştu.

İlk teklisi “Mahallemiz Esmer” ile geçtiğimiz sene dikkatleri üzerine çeken Ben Fero, dinleyicilerinin heyecanla beklediği, “Orman Kanunları” albümündeki birçok parçayla kısa sürede listelerin başında yer aldı. Killa Hakan, Ceza ve Ezhel ile birlikte seslendirdikleri “Fight Kulüp” şarkısından kısa bir süre sonra “Arkadaş” isimli teklisini yayınladı.

Yoğun ilgi gören ve 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde açılış ve kapanış şarkısı “Demet Akalın” oldu. Volkswagen Arena'da Aralık ayı programında; 10 Aralık'ta Darüşşafaka Tekfen – Germani Brescia Leonessa maçı, 13 Aralık'ta Flexanima Presents: VINI VICI – Ghostrider ve 21 Aralık'ta Fazıl Say yer alıyor.