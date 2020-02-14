‘Ben Hep Seni Sevdim’in akustik versiyonu geldi

Ceren Gündoğdu, Universal Music Türkiye etiketiyle piyasaya sürdüğü ve beğeni toplayan single’ı “Ben Hep Seni Sevdim”in akustik versiyonu ile müzikseverlerin karşısında.

Samimi, romantik ve melankolik bir tarzın izini süren sanatçı; Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırladığı bu şarkı için ayrıca Onur Cabi yönetmeliğinde ve Damla Atabek'in sanat yönetmenliğinde akustik performans klibi hazırladı.

ALBÜM İÇİN GÜN SAYIYOR

Ben Hep Seni Sevdim'i “Bağıra çağıra sevmek yerine; gizliden, derinden, sabırla ve her şeye rağmen sevmeyi bilenlerin şarkısı” olarak yorumlayan alternatif popun sevilen isimlerinden Ceren Gündoğdu; tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan ilk albümünü yayımlamak için de gün sayıyor.