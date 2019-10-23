Başarılı sanatçılar Selami Şahin ve Linet, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeydi. İkili birbirleri ile sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, Linet'in “Ben Linetpatra’ysam burada da bir kral var" sözleri dikkat çekti.

Türk müziğinin önde gelen bestecilerinden ve yorumcularından Selami Şahin ile güçlü sesi ve güzelliğiyle beğenilen sanatçı Linet, dün akşam Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Bayhan Production tarafından gerçekleştirilen gecede, 5 bine yakın kişi ikiliyi dinledi. Selami Şahin, bu yıl üçüncü kez Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne çıktı.

Line ise bu yıl ikinci kez Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeydi. Linet, konsere Rufat İsmayil tarafından hazırlanan siyah özel tasarım elbisesiyle sahneye çıktı. Konserin sonlarına doğru Selami Şahin ve Linet, izleyicilere sürpriz yaparak Arapça bir şarkının da yer aldığı üç şarkıda düet yaptı.

‘BURADA BİR KRAL VAR’

İkili, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Selami Şahin Linet ile ilgili “Sesi o kadar güzel ki, ona hayranım. Onunla aynı sahneyi paylaşmak büyük bir mutluluk” dedi. Linet ise Selami Şahin ile ilgili şunları söyledi: “Ben de Linetpatra'ysam burada da bir kral var. Büyük Selami Şahin. Sesini enstrüman gibi kullanan gerçekten Türkiye'nin ender hocalarından. Gerçekten büyük bir gurur. Her yönüyle ve çalışmalarıyla Türkiye'de en önemli ve zirvede olan usta bir isim.”