Beni mücadeleye iten 12 Eylül dönemi oldu

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, SÖZCÜ HaftaSonu’na konuştu: o süreçte yaşadıkları ve tanık oldukları hayatını şekillendirdi. “Ülkenin aydınlık geleceği için mücadele etme” kararı aldı. İşte onun hikayesi.

Arzu Çerkezoğlu, 1969 yılında Artvin Şavşat'ta doğdu. Türkiye onu sert çıkışları, siyasilerle girdiği polemiklerle, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı olarak yürüttüğü hak mücadelesiyle tanıdı. Onun bu mücadeleci kişiliğinde hem doğduğu yerin hem de ailesinin büyük payı oldu. Çerkezoğlu şunları anlattı:

– Annem öğretmendi. Örgütlü bir ailenin, güçlü kadınların olduğu sosyal çevrede büyüdüm. Bu da sizi hayata, zorluklara karşı hem daha güçlü yapıyor hem de mücadele kararlılığı açısından önemli. Bu büyük bir şanstı. Bugün, hayata karşı mücadelede güçlü olabiliyorsam ailemin ve sosyal çevremin etkisidir.

‘ÇIKIŞ SÜRECİYDİ'

– Beni mücadeleye iten en önemli şey 12 Eylül öncesinde yaşadığım ortam oldu. O döneme çocuk yaşta olmama rağmen tanıklık ettim. Bu bizim kuşağı çok hızlı büyüten süreç oldu.

– 1987'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Üniversiteye girdiğim dönem, yavaş yavaş 12 Eylül karanlığından ve baskıcı döneminden çıkış süreciydi. Ben de üniversiteye 12 Eylül'ün yarattığı karanlık ve baskıcı dönemin ortadan kaldırılması ve ülkenin aydınlık geleceğe kavuşması için mücadele kararıyla geldim.

– Öğrenci Gençlik Hareketi, 12 Eylül karanlığından çıkış için önemli dinamiklerden biriydi. Üniversiteye adım attığım ilk günden beri de bu hareketin içinde kararlılıkla yer aldım.

DİSK'İN İLK KADIN BAŞKANI SEÇİLDİ

Arzu Çerkezoğlu, üniversite yıllarının ardından DİSK'in ilk kadın Genel Başkanlığı'na uzanan mücadelesinde bir eş ve bir anne. “Hayat bir bütün” diyerek anlattığı yaşantısında yemek yapmayı çok seviyor. Bir çocuk sahibi olan Çerkezoğlu'nun eşi de kendisi gibi bir doktor. Çocuğu ise mimarlık fakültesi son sınıf öğrencisi.

‘YILLARDAN, YOLLARDAN SONRA YENİDEN YAN YANA ONLAR'

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ilk kez 14 Nisan 1987'de bir eyleme katıldı. ANAP hükümeti tarafından ‘Tek Tip Öğrenci Derneği Yasa Önerisi'nin Meclis'e gelmesini protesto etti. Çerkezoğlu, “12 Eylül sonrası ilk büyük eylemdi bu. Bu yürüyüş topluma umut olmuştu. Yeni Türkü müzik grubunun ‘Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar' şarkısını yazdığı yürüyüştü bu. Öğrenci Gençlik Hareketi'nin içerisinde ilk günlerden beri sorumluluklar aldım. Gençlik Hareketi, bugün içerisinde yer aldığım sendikal mücadele, demokrasi mücadelesi açısından çok önemli deneyimler kazandırdı bana. İşçi mücadelesiyle ilk temasım ise 1991'de Büyük Zonguldak Yürüyüşü ile oldu. O dönemde yaşadıklarım beni bu mücadelenin içinde yer almamı gerekli kıldı” ifadelerini kullandı.

‘TOPLUMSAL HİZMET YAPIYORUZ'

Tam zamanlı olarak çalışmasa da bir hekim olan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, mesleğini çok sevdiğini söylüyor. Özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yüklerinin arttığını dile getiren Çerkezoğlu, “Bütün sağlık çalışanları ve hekimler toplumsal bir hizmet yapıyoruz. Pandemi sürecinde altı ayı geride bıraktık. Aklın ve bilimin öncülüğünde ortak akılla pandemi sürecinin yönetilmesi gerekiyor. Ancak böyle başarıya ulaşırız” diye konuştu.

Bir anne, bir eş ve mücadelenin sorumluluklarını eş zamanlı yürütmeye çalıştığını belirten Çerkezoğlu, “Hem aileme, hem arkadaşlarıma ve geniş aileme vakit ayırmaya çalışıyorum. Bu dengeyi kurmaya çalışıyorum. Okumaya zaman ayıramıyorum pek, buna üzülüyorum. En büyük eksikliğini duyduğum konu da bu” dedi.