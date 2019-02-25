“Beni taklit etmeye çalışan herkes yolunu kaybeder”

Yönetmen Ezel Akay, etkileyici bir yönetmen ve sanatçı olarak tanımladığı Parajanov'u “Bir sürü şey yapmış, bir sürü şey söylemiş, gülümseyen ve acı dolu ‘şeyler’ yaratmış bir sanatçı. Bugün Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın yani 3 ülkenin de kahramanı olan bir anlatıcı” cümleleri ile anıyor.

‘BİRİLERİNE BİR ŞEYLER ÖĞRETMEK İSTEMEDİM’

Akay'ın, sanatçının çok etkilendiği sözleri ise şunlar: “O çağın Sovyet filmleri, sadece benimkiler değil, bir terörün elektrosu gibiydi. Korkunun elektrolarıydı. Filminizi kaybetme korkusu, açlıktan ölme korkusu. Kendi işinizden korkuyordunuz. Ben bir okul kurmak ya da birilerine bir şeyler öğretmek istemedim. Beni taklit etmeye kalkan herkes yolunu kaybeder. Yeteneksiz genç yönetmenlerden, genç sonradan görmelerden oluşan bir ordu var, sinema sektörüne gelmişler ve yönetmen olmayı bekliyorlar. Oysa hayatları boyunca yapmaları gereken nasıl yönetmen olabileceklerini düşünmek olmalı.”



28 Şubat Perşembe günü saat 19:30'da Conrad İstanbul Bosphorus'un Lobby Lounge alanında gerçekleşecek olan Conrad Talks, Pera Müzesi‘ndeki Parajanov sergisinden yola çıkılarak hazırlandı. 1924 yılında Tiflis'te doğan Ermeni asıllı Sergey Parajanov'un çeşitli disiplinlerdeki üretimleri ve kronolojik yaşam öyküsü ile donatılan sergideki çalışmalarını yönetmen Ezel Akay ve film eleştirmeni akademisyen Murat Tırpan, sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez ile konuşacak. ‘Gerçekle Sorunlular' başlığı altında geçecek konuşma, Parajanov sergisinden hareketle gerçekle sorunlu diğer film ve yönetmenlerini de hatırlamamızı sağlayacak.