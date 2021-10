Benim adım Bond

Ünlü İngiliz ajanı yeni filmiyle bir kez daha beyaz perdede. 1962’den bu yana hayatımızda olan, Daniel Craig’in 5. kez hayat verdiği James Bond karakteri Ölmeye Zaman Yok adlı yapımla gişelerde zirveye yerleşti.

Cem YILDIRIM

Dünya sinemasında, “My name is Bond, James Bond” (Benim adım Bond, James Bond) sözü ile hafızalara kazınan, kültür tarihinde önemli bir yer edinen İngiliz Ajanı Bond, yeni bir film ile yine gündemde. ‘Soğuk Savaş' dönemi ajanı üzerine kurgulanmış bir dizi romandan yola çıkılarak yapılan filmler dünya çapında bir fenomenin de doğuşuna tanıklık etti. 1962'de çekilen “Dr. No” adlı film ile Bond, 60 yıla yakın zamandır hayatımızda bulunuyor. Şimdi de son James Bond “No Time To Die (Ölmeye Zaman Yok)” vizyonda.

BOND DEĞİŞTİ, İLGİ DEĞİŞMEDİ

Yıllar içinde dünyadaki siyasal ve kültürel değişiklerle yeniden uyarlanan Bond karakterine birbirinden farklı oyuncular, Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig hayat verdi. 007 James Bond romanlarının yazarı olan Ian Lancaster Fleming, 1952'de yarattığı bu karakteri, 1964'den ölümüne kadar yeniden şekillendirdi. Karakterin adının basit ve akılda kalıcı olması gerektiğini düşünerek James Bond'u yarattı.

EN UZUN FİLM SERİSİ

Bugüne kadar 27 filmi çekilen Bond, dünyanın en uzun serili filmi olma özelliğine sahip. James Bond'u şu ana kadar en çok canlandıran isimler ise, 7'şer kez ile Sean Connery ve Roger Moore oldu. Onları 5 filmle Daniel Craig izliyor. İlk filmlerin zamanında seyirciler, James Bond karakterine ve yıldızlaşan oyuncusu Connery'e hayran oldular. Bond ilk filmlerinden itibaren, sempatik bir ajan, ölümcül bir tehdit, romantik bir çapkın karakterine imza attı.

REKORUN ADI SKYFALL

Dünya çapında “Skyfall” serinin en başarılı yapımı oldu. Oscar ve Grammy ödülü de dahil olmak üzere alanında birçok başarı kazandı. Dünya çapında 1 milyar doları aşan hasılatıyla, Birleşik Krallık'ta en çok hasılat yapan film unvanını kazanan bu filmin bir bölümü de İstanbul, Adana ve Fethiye'de çekilmişti. Daha önce de “Rusya'dan Sevgilerle” ve “Dünya Yetmez” adlı Bond filmlerinin bazı sahneleri Türkiye'de çekilmişti.

Film müziği tiyatrodan

Hepimizin James Bond filmlerinden duymaya alışkın olduğu tema müziği aslında Bond için hazırlanmadı. V.S Naipaul tarafından kaleme alınan “A House for Mr. Biswas” romanının müzikal tiyatro uyarlamasında kullanılmak üzere bestelendi. Ama bu oyunda seslendirilmedi ve yeniden uyarlanarak Bond filmlerinin vazgeçilmezi oldu.

Yaratıcısı bir subay

James Bond karakterini İngiliz gazeteci ve yazar Fleming yarattı. II. Dünya Savaşı'nda deniz subayı olan ağabeyi Peter Fleming gibi İngiltere'deki Eton Koleji'nden mezun oldu, askeri okula devam etti. Yazdığı casusluk romanları filmlere uyarlandı ve dünya çapında ün kazandı. İlk Bond romanı “Live and Let Die” 1953 yılında basıldı. Fleming, James Bond karakterinin olduğu toplamda 12 roman ve 2 öykü kitabı yazdı. Fleming, 1964 yılında 56 yaşında hayata veda etti.