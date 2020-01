Benim Adım Kırmızı 21 yaşında

Türk edebiyatının dünyada en çok okunan ve sevilen kitaplarından biri olan Benim Adım Kırmızı'nın yayımlanmasının üzerinden 21 yıl geçti. Bugüne kadar 52 dile çevrilen ve bütün dünyada beş milyona yakın satan kitap, dünya çapında akademisyenler, sanatçılar ve eleştirmenler tarafından kaleme alınan birçok makaleye ve araştırmaya konu oldu. Orhan Pamuk'un “En renkli ve iyimser romanım” dediği Benim Adım Kırmızı üzerine yazılan bu makalelerin yirmi bir tanesinden oluşan bir seçki Yapı Kredi Yayınları tarafından Benim Adım Kırmızı Üzerine Yazılar adlı kitapta ilk defa Türkçe olarak yayımlandı. 21 Ocak Salı günü saat: 18:30'da Loca'da yapılacak olan söyleşide, Benim Adım Kırmızı'nın yazarı Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı Üzerine Yazılar'ı yayına hazırlayan Erkan Irmak ve roman üzerine iki makale yazmış olan Feride Çiçekoğlu bir araya geliyor. Pamuk'un bu romanı yazma süreci ve yıllar sonra onu nasıl değerlendirdiğinin konuşulacağı söyleşide dünyayı görme biçimleri tartışılacak, resim ve söz üzerine bir karşılaştırma yapılacak.

SAGALASSOS’TA YAŞAM

Arkeolojik kazılarda çıkartılan kalıntılar ve antik yazılı kaynakların bir arada değerlendirilmesiyle kent sakinlerinin yaşam biçimlerine dair yeni bilgilere ulaşılmaktadır. Bu veriler ışığında, Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem Sagalassoslular'ın ev seçimleriyle yaşam biçimleri, Pisidia bölgesindeki komşularından ve Küçük Asya'nın geri kalanından çok da farklı değildir. Özellikle mimari formlar, altyapı ve süsleme ögelerinde genel modayı takip etmişlerdir. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta açılan ‘Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos' sergisi kapsamında düzenlenen konferansta, Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Inge Uytterhoeven, Sagalassos’taki özel yaşam üzerine bir konuşma yapacak. Antik kentte bulunan farklı dönemlere ait özel konutların, kent halkının sosyoekonomik, politik ve ideolojik arka planlarını yansıtıp yansıtmadığı üzerinde duracak. 22 Ocak Çarşamba günü yapılacak olan etkinlik saat: 18:30'da Loca'da.



FAHRİ GÜLLÜOĞLU İLE SÖYLEŞİ

Oda'nın Konukları söyleşi dizisinin bu ay konuğu YKY'nin genç kuşak şairlerinden Fahri Güllüoğlu. Magmanın Gözleri, Döküntü – Bir Şiir İçin Kantat'ta şiir kitaplarıyla tanınan şair, sinema, tiyatro ve müzikle de derin bağları olan şiirlerini, şiir yazma serüvenini ve kitaplarının oluşumunu anlatmak üzere 24 Ocak Cuma günü saat 18:30'da okurlarıyla bir araya geliyor.



GÖSTERİ

Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten, All About the Heart (Yüreğe Dair) adlı solo performansında bize üç ayrı kadının kalbini açıyor. Üç farklı esere konu olmuş kadın karakterlerin öyküsünü sahneye sarsıcı bir yorumla taşıyan sanatçı, Der Zwerg liedinin kraliçesini, Fince yazılmış ilk opera olan Pohjan Neito'nun aynı adlı karakterini, Madam Butterfly operasının Cio-Cio-San'ını kadın bakış açısıyla yeniden var ediyor. 25 Ocak Cumartesi, saat: 20:00'de Loca'da yapılacak. Etkinliğin biletleri Biletix'te.