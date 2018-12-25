Bennu Yıldırımlar: Oyuncu olmak hedefim değildi

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyuncu olmayı hedeflemediğini söyleyerek, "Sadece denemek istedim ve ilerledikçe daha da çok sevdim. Eğitim hayatım boyunca çok değerli hocalarım oldu. Ancak hiç kimseyi idol haline getirmedim" dedi.

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Bennu Yıldırım, Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu'nca düzenlenen 5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin söyleşi konuğu oldu. Rol aldığı ‘Kadın' dizisinin yoğun set programına rağmen sene içerisinde birçok film festivalinde jüri üyeliği de yapan Yıldırımlar, ana seçici kurul üyesi olduğu festivalde öğrencilerle buluşarak tecrübelerini paylaştı.

‘KİMSEYİ İDOL HALİNE GETİRMEDİM’

Çok sayıda genç iletişimcinin katıldığı söyleşide gelen soruları içtenlikle yanıtlayan başarılı oyuncu, “Oyuncu olmak hedeflerim arasında değildi. Sadece denemek istedim ve ilerledikçe daha da çok sevdim. Eğitim hayatım boyunca çok değerli hocalarım oldu. Ancak hiç kimseyi idol haline getirmedim. Oyunculuk insanın kendi içindeki bir yol, içsel bir süreçtir. Ne kadar iyi oynadığın konusunda kendinle yüzleşirsin” dedi.

‘TİYATRO NEFES ALDIĞIM YER’

2019 sezonunda ‘12. Gece' oyununu yeniden sahneleyeceğinin müjdesini de veren Yıldırımlar, televizyonun aksine tiyatro sahnesinde farklı karakterleri yansıtıyor olmanın daha iyi hissettirdiğini söyleyerek “Televizyonda oyunculuklar daha sınırlı oluyor. Tiyatro sahnesinde ise algıların açılıyor, kendini ve sınırlarını zorlayabiliyorsun. Tiyatro, beslendiğim ve nefes aldığım yer. Sahnede seyirciyi şaşırtmayı seviyorum” açıklamasında bulundu.