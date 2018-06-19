Beraat eden Ezhel, cezaevinden çıktı! İşte, ilk açıklamaları…

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Şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla yargılanan ve bugün beraat eden Ezhel, Maltepe Cezaevi’nden çıktı. Cezaevi çıkışında kendisini bekleyen annesinin elini öpen ve yakınlarıyla hasret gideren Ezhel, “Özgürüm, mutluyum. İçerideki koşullar kötü; mahkumlar için de zor, gardiyanların çalışma şartları da zor, bunları gözlemledim, gördüm. Yetkisini kötüye kullanan gardiyanları da gördüm. Koşullar kötü. Bulunduğum koğuş 7 kişinin kalması için yapılmış, biz 45, 46 kişiydik. Yer yatağı vardı tabii ama yerde battaniyede bile yatanlar vardı. Düzende bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Pek bir şeyler yazamadım. Çünkü bence, müzik süreci stüdyoda yapılması gereken bir şeydir. Değişik mahpushane şiirleri yazdım ama bana kalmasını tercih ederim tabii ki. Yazdıklarımı hatırlamıyorum deftere yazdım bıraktım o şekilde” dedi.

‘TAZMİNAT DAVASI AÇMAYI DÜŞÜNMÜYORUM’

“Geldim bir şekilde çıktım. Ağır cezaları olan insanlar var, onlara da saygısızlık etmek istemem. İçerinin bir sesi olarak konuşmak istersem koşullar kötü” diyen Ezhel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlar maalesef çok umutlanmış durumda. Biz rahat rahat yatıyorduk derken, bir takım muhabbetler çıktı. ‘Biz umutlandık, ailelerimiz umutlandı’ gibi söylemler var, üzgünler. İçeride gördüğüm şeylere dair söyleyeceğim bu olabilir. Onun dışında bol bol okudum. Bol bol tevekkül. Tazminat davası açmayı düşünmüyorum. ‘İşte bana böyle bir haksızlık yapıldı ben de tazminat davası açayım’ gibi bir şey düşünmüyorum. Ben o şikayetçi zihniyetten değilim.”











DHA