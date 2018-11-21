Beren Saat 2 yıl aradan sonra geri döndü! Netflix ile anlaştı…

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Netflix'in Türkiye'den çıkan ilk orijinal dizisi, 14 Aralık'ta yayınlanacak olan The Protector (Hakan: Muhafız) için nefesler tutulmuşken yeni bir sürpriz daha geldi. Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin de yolda olduğu müjdesini verdi. İkinci Türk dizisinin başrolünde son olarak iki yıl önce Muhteşem Yüzyıl Kösem’de rol alan Beren Saat yer alacak.

Netflix, paylaştığı video ile The Crown'da Kraliçe Elizabeth, House of Cards'ta Claire Underwood, Maniac'ta Annie, La Casa de Papel'de Tokyo, GLOW'da Ruth Wilder ve Marvel's Jessica Jones'ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi karakterleri anımsatarak, Beren Saat’e “Güçlü kadınların arasına hoş geldin” mesajını paylaştı.

Beren Saat’in yer alacağı dizinin ne zaman yayınlanacağı şu anda açıklanmadı.