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Beren Saat orangutanlar için en çok imza toplayan ikinci isim
Beren Saat orangutanlar için en çok imza toplayan ikinci isim
Ünlü oyuncu Beren Saat, Greenpeace'in orangutanları koruma kampanyası için 11 bin imza toplamıştı. Saat, Oscar ödüllü oyuncu Emma Thompson'ın ardından en çok imza toplayan isim oldu.
Kültür Sanat 18 Eylül 2018 - 12:33

Habertürk’ün haberine göre, sosyal sorumluluk kampanyalarına kayıtsız kalmayan ve dünyanın daha iyi bir yer olması adına her fırsatta elini taşın altına sokan Beren Saat, Endonezya’daki yağmur ormanlarını talan ederek orangutanların hayatlarını tehlikeye atan palm yağı endüstrisine karşı Greenpeace’in düzenlediği ‘Orangutanları Kurtar’ kampanyasında yer almış ve hazırlanan animasyon filmin Türkçe seslendirmesini yapmıştı.

Animasyon film eşliğinde 15 ülkede imza kampanyası başlatılmıştı. Animasyon filmi İngilizce seslendiren Oscar ödüllü oyuncu Emma Thompson İngiltere’de 104 bin, ABD’de 34 bin olmak üzere toplamda 138 bin imza topladı.

En çok imza toplayan Thompson’u ise Beren Saat takip etti. Saat ‘Odama Bir Orangutan Gelmiş’ adını taşıyan animasyon filmle bugüne kadar Türkiye’den 11 bin imza toplamayı başardı.

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