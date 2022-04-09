Bergama Tiyatro Festivali 3. kez ‘perde’ diyecek!

İlki 2018 yılında düzenlenen Bergama Tiyatro Festivali’nin arka arkaya gerçekleşeceği bu ilk edisyonu, dünyaca mücadele ettiğimiz iklim krizi, savaş ve pandemi koşullarında bir araya gelmenin, tanışmanın ve yeni hikayeler paylaşmanın önemine dikkat çekiyor.

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Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle yola çıkan Bergama Tiyatro Festivali, 2-3-4-5 Haziran 2022 tarihleri arasında 3. kez seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor… Festival, takipçilerini Bergama'nın tarih kokan sokaklarında kaybolmaya, üretimin gücü ile bir araya gelmeye, yeni tanışıklıklar ve hikayelerle buluşmaya çağırıyor. İlki 2018 yılında düzenlenen Bergama Tiyatro Festivali'nin arka arkaya gerçekleşeceği bu ilk edisyonu, dünyaca mücadele ettiğimiz iklim krizi, savaş ve pandemi koşullarında bir araya gelmenin, tanışmanın ve yeni hikayeler paylaşmanın önemine dikkat çekiyor.

Festival bu amaçla, ilk defa merkezin dışına çıkarak daha önce gitmediği mahallelerde, köylerde ve sokaklarda gerçekleştireceği etkinliklerle yeni başlangıçların tohumunu atmayı hedefliyor. Zor günlerin, dayanışma, üretim ve paylaşarak geçeceğine dair umut dolu bir festival programı katılımcıları bekliyor.