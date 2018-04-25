Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali programını açıkladı!

Berlin ve İstanbul merkezli sanat kolektifi Kabak & Lin, ve Bergama Belediyesi, yeni bir uluslararası tiyatro festivali için bir araya geldi. Bergama'nın binlerce yıllık mekânları ve kültürü ile beslenecek olan festival, yerel halk, seyirci ve sanatçı arasında gerçek anlamıyla karşılıklı bir ilişki kuracak. Festival etkinliklerinin gerçekleşeceği tarihle içiçe büyüleyici antik tiyatro Asklepion, modern kültür merkezi BerKM, ünlü kilise Kızıl Avlu, muhteşem Akropolis, ve Bergama'nın meydanları (Cumhuriyet Meydanı), bahçeli çınar altı kahveleri (Arasta), parkları (Çamlı Park) ve dar taş sokakları, etkinliklerin ve üretimin tüm şehre yayılmasını sağlayarak, gündelik ve tarihi mekânların, aynı amaçla iç içe geçmesini sağlayacak.
Bergama'yı kültür sanat takipçileri için bir buluşma noktası ve alternatif bir tiyatro şehri yapmak hedefiyle yola çıkan festival programı 4 ana bölümden oluşuyor. (“Berlin-Bergama”, “Asklepion”, “Müdahale” ve “Birlikte Yapalım”) Bu 4 bölüm bünyesinde Uluslararası katılımcılarla, Türkiye'de son yıllarda üretilmiş önemli işlerden oluşan bir seçkiyi bir araya getiriyor. Dünyaca ünlü gruplarla, alanında tecrübeli bir ekibin oluşturduğu festival atmosferine, bölgede yaşayan sanatçıları ve tarihi yerel üretim metotlarını da dahil ederek çok yönlü bir program oluşturuyor. Detaylı program şöyle:
10 Mayıs Perşembe
Copenhagen Comedy School “Catastrophe” & “Big Vic Experience” – 15:00 Asklepion Antik Sahne
Açılış Konseri “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” – 19:30 Cumhuriyet Meydanı
Bergama Şehir Tiyatrosu “Zincire Vurulmuş Antigone” – 21:30 Asklepion Antik Sahne
11 Mayıs Cuma
Neslihan Arol “Meddah Geldi Haaanım” – 12:30 Arasta
Tiyatro BeReZe “Çok Soğuk” – 14:00 BerKM
BAM “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” – 15:30 Arasta
BGST “Lorca’nın Açıklı Güldürüsü” – 15:30 Çamlı Park
Berksav Oyuncuları “Karmakarışık” – 17:00 BerKM
Felix Sodemann/Burak Safa Çalış “Seni Görünce Oynayasım Geliyor” – 19:00 Kızıl Avlu
gastkollektiv “Whispers” – 19:00 Asklepion
DasDas “Joseph K.” – 21:00 Asklepion Antik Sahne
12 Mayıs Cumartesi
Mekan Artı “Yaşamak Mı Zor Çince Mi” – 12:30 Arasta
Bühne für Menschenrechte “die NSU-Monologe” – 14:00 BerKM
BAM “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” – 15:30 Arasta
(2. gösterim)
BGST “Lorca’nın Acıklı Güldürüsü” – 15:30 Çamlı Park
(2. gösterim)
Çıplak Ayaklar Kumpanyası “Sar” – 17:30 Kızıl Avlu
gastkollektiv “Whispers” – 19:00 Asklepion
(2. gösterim)
Uluç Esen “Faust olan herşey buharlaşıyor” – 21:00 Çamlı Park
Tuğsal Moğul “Der kleine Spatz vom Bosporus” – 21:00 BerKM
13 Mayıs Pazar
Neslihan Arol “Meddah Geldi Haaanım” – 12:30 Arasta
(2. gösterim)
Copenhagen Comedy School “Catastrophe” 14:00 Çamlı Park
(2. gösterim)
Mekan Artı “Yaşamak Mı Zor Çince Mi?” 15:30 Arasta
(2. gösterim)
Çıplak Ayaklar Kumpanyası “Sen Balık Değilsin Ki” 17:30 Kızıl Avlu
Studio Я / Modjgan Hashemian “bodytext” 18:30 BerKM
Attis Theater “Ajax, the Madness” 20:30 Asklepion Antik Sahne