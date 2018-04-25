Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali programını açıkladı!

10 - 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve gelenekselleşmesi planlanan 'Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali' hem ziyaretçilerine hem de Bergamalılara, hep birlikte üreterek, izleyerek, deneyerek ve tartışarak, Türkiye’de örneği olmayan bir deneyim alanı hazırlıyor.

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Berlin ve İstanbul merkezli sanat kolektifi Kabak & Lin, ve Bergama Belediyesi, yeni bir uluslararası tiyatro festivali için bir araya geldi. Bergama'nın binlerce yıllık mekânları ve kültürü ile beslenecek olan festival, yerel halk, seyirci ve sanatçı arasında gerçek anlamıyla karşılıklı bir ilişki kuracak. Festival etkinliklerinin gerçekleşeceği tarihle içiçe büyüleyici antik tiyatro Asklepion, modern kültür merkezi BerKM, ünlü kilise Kızıl Avlu, muhteşem Akropolis, ve Bergama'nın meydanları (Cumhuriyet Meydanı), bahçeli çınar altı kahveleri (Arasta), parkları (Çamlı Park) ve dar taş sokakları, etkinliklerin ve üretimin tüm şehre yayılmasını sağlayarak, gündelik ve tarihi mekânların, aynı amaçla iç içe geçmesini sağlayacak.

Bergama'yı kültür sanat takipçileri için bir buluşma noktası ve alternatif bir tiyatro şehri yapmak hedefiyle yola çıkan festival programı 4 ana bölümden oluşuyor. (“Berlin-Bergama”, “Asklepion”, “Müdahale” ve “Birlikte Yapalım”) Bu 4 bölüm bünyesinde Uluslararası katılımcılarla, Türkiye'de son yıllarda üretilmiş önemli işlerden oluşan bir seçkiyi bir araya getiriyor. Dünyaca ünlü gruplarla, alanında tecrübeli bir ekibin oluşturduğu festival atmosferine, bölgede yaşayan sanatçıları ve tarihi yerel üretim metotlarını da dahil ederek çok yönlü bir program oluşturuyor. Detaylı program şöyle:

10 Mayıs Perşembe

Copenhagen Comedy School “Catastrophe” & “Big Vic Experience” – 15:00 Asklepion Antik Sahne

Açılış Konseri “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” – 19:30 Cumhuriyet Meydanı

Bergama Şehir Tiyatrosu “Zincire Vurulmuş Antigone” – 21:30 Asklepion Antik Sahne

11 Mayıs Cuma

Neslihan Arol “Meddah Geldi Haaanım” – 12:30 Arasta

Tiyatro BeReZe “Çok Soğuk” – 14:00 BerKM

BAM “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” – 15:30 Arasta

BGST “Lorca’nın Açıklı Güldürüsü” – 15:30 Çamlı Park

Berksav Oyuncuları “Karmakarışık” – 17:00 BerKM

Felix Sodemann/Burak Safa Çalış “Seni Görünce Oynayasım Geliyor” – 19:00 Kızıl Avlu

gastkollektiv “Whispers” – 19:00 Asklepion

DasDas “Joseph K.” – 21:00 Asklepion Antik Sahne

12 Mayıs Cumartesi

Mekan Artı “Yaşamak Mı Zor Çince Mi” – 12:30 Arasta

Bühne für Menschenrechte “die NSU-Monologe” – 14:00 BerKM

BAM “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” – 15:30 Arasta

(2. gösterim)

BGST “Lorca’nın Acıklı Güldürüsü” – 15:30 Çamlı Park

(2. gösterim)

Çıplak Ayaklar Kumpanyası “Sar” – 17:30 Kızıl Avlu

gastkollektiv “Whispers” – 19:00 Asklepion

(2. gösterim)

Uluç Esen “Faust olan herşey buharlaşıyor” – 21:00 Çamlı Park

Tuğsal Moğul “Der kleine Spatz vom Bosporus” – 21:00 BerKM

13 Mayıs Pazar

Neslihan Arol “Meddah Geldi Haaanım” – 12:30 Arasta

(2. gösterim)

Copenhagen Comedy School “Catastrophe” 14:00 Çamlı Park

(2. gösterim)

Mekan Artı “Yaşamak Mı Zor Çince Mi?” 15:30 Arasta

(2. gösterim)

Çıplak Ayaklar Kumpanyası “Sen Balık Değilsin Ki” 17:30 Kızıl Avlu

Studio Я / Modjgan Hashemian “bodytext” 18:30 BerKM

Attis Theater “Ajax, the Madness” 20:30 Asklepion Antik Sahne