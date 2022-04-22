Bergama’da amfora üretim yeri keşfedildi

İzmir'de Bergama Antik Kenti'ne yakın çevrede yürütülen yüzey araştırmaları sırasında, amfora üretim yeri keşfedildi. Kazı Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Güler Ateş, buluntuların geçmiş dönem üretim teknikleri, ekonomik ve ekolojik ilişkiler hakkında bilgi verdiğini belirtti.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bergama Antik Kenti’nde Kazı Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson, Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Ateş ve ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yüzey araştırmaları sırasında Bakırçay Ovası’nın batısında, Pergamon (Bergama) ve liman kentleri Elaia ile Pitane (Çandarlı) arasında amfora üretim yeri keşfedildi. Üretim yerinde seramik ve çömlek buluntularına ulaşıldı.

“BÜYÜK ÜRETİM YAPILDIĞI ANLAŞILIYOR”

Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Ateş, “Hatalı pişmiş, kil haline gelmiş toprakları görünce bunların üretime ait olduğunu anladık. Bu atıklar arazide yayılmış halde ve çok fazla sayıdaydı. Formundan ve kulp parçasından taradığımızda amfora ağırlıklı bir üretim olduğunu gördük ve jeofizik çalışmaları gerçekleştirdik. Toprağın altındaki fırınların yerini tespit ettik. Çok sayıda fırın olduğunu gördük, buna bağlı olarak büyük bir üretim yapıldığı anlaşılıyor” dedi.

“TARLALARIN ALTINDA DA MERMER PARÇALARINA ULAŞTIK”

Doç. Dr. Ateş, “Amfora üretim yeri, Helenistik’ten Geç Antik döneme kadar seramik üretimi hakkındaki araştırmalar için önemli bir boşluğu doldurması bakımından, Pergamon bölgesi içinde tespit edilen önemli buluntu yerlerinden biridir. Taşrada arazi kullanımı, neler üretildiği, insanın doğaya müdahalesinin ne boyutlarda olduğu, doğal kaynakların nasıl kullanıldığı çerçevesinde Bergama civarında yoğun bir yüzey araştırması yapıyoruz. Buna bağlı olarak amfora üretim yeri keşfedildi. Herhangi bir mimari kalıntı yok ancak geniş bir çiftliğe ait arazide çanak çömlek üretimine dair çömlek ve seramik atıkları bulundu. Tarlaların altında da mermer parçalarına ulaştık. Mermer parçalarından ne kadar donanımlı bir çiftlik olduğunu anladık. Bu çiftlik, Milattan Sonra 1’inci ile 6’ncı yüzyıllarda var olmuş. Bu parçaları geçen yaz döneminde keşfettik ve kazı evinde inceledik. Ele geçirilen parçalardan üretimin aşamalarını da tespit edebildik. İlk değerlendirmeler yapıldı. Detaylı bilimsel çalışma hâlâ sürdürülüyor” diye konuştu. (DHA)

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