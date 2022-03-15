Bergen filmi vizyon erteletti

‘Bergen’in gişe liderliği, bu hafta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yerli ‘Allah Yazdıysa Bozsun’, ‘Okul Tıraşı’, ‘Dijital Esaret’, ‘Osman Sekiz’ filmlerinin vizyon tarihlerinin ertelenmesine neden oldu.

İlk hafta sonunda 718 bin 43 kişinin izlediği ‘Bergen’ filmi, ikinci hafta sonunda ise 981 bin 187 seyirciyi sinema salonlarına çekti. Yapım, ‘ikinci hafta sonunda tüm zamanların en çok izlenen filmleri’ sıralamasında 39’uncu sıraya yerleşti. Toplamda ise 2 milyon 644 bin 300 seyirci rakamına ulaştı.

‘Osman Sekiz’ filminin yönetmeni Ezel Akay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, dağıtımcıların ‘Bergen’ filmini daha fazla salonda oynatabilmek için ‘Osman Sekiz’in bir hafta ertelenmesini istediklerini duyurdu.

Akay, “Türkiye Sinemacı Macerası: Dağıtımcımız CGVMars aradı, Ordulu bir salonun talebi: ‘Osman 8 bir hafta ertelense de biz 6 salonda Bergen oynatsak!’ Ben hemen uyandım ve yapımcımız Ömer Kaya’yı aradım: Önce Avrupa 24 Mart, ne dersin? YES ve Jawohl! Ve Türkiye’de 1 Nisan’a erteledik Osman 8’i! Bergen 6-7 milyona koşuyor! Salonlar kazansın! Amaaaa sonra da biz. 2022 sinema yılı olsun!” ifadelerini kullandı.