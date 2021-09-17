Bergen’in katili Halis Serbest: Kimse beni rezil edemez

Şarkıcı Bergen'in yüzüne kezzap atan ardından da yaşamına son veren Halis Serbest, SÖZCÜ'ye konuştu. Serbest 'Bergen' filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet SERBES

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Yapımcılığını, Orchestra Content’in üstlendiği ‘Bergen’ filminin çekimleri daha önce pandemi sebebiyle birkaç kez ertelenmek durumunda kalmıştı. Ancak yapılan yeni açıklamada, set ekibinin sağlık koşullarını güvenceye almanın huzuruyla gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı ve çekimlerin 20 Eylül’de başlanacağı belirtildi. Yine yapılan açıklamaya göre, Bergen filmi 2022 Şubat ayında sinema salonlarında vizyona girecek ve sinemaseverlerle buluşacak.

“KOCASI PARA İSTEDİ” İDDİALARI

Bergen filminin çekimleri gündeme gelmesiyle daha önceki çekim projelerinde de telaffuz edilen bir iddia gündeme geldi. Bergen’i öldüren eski kocası Halis Serbest’in çekim için film yapımcılarından para istediği iddiası ortaya atılmış ve filmin çekimini bu unsurun geciktirdiği magazin basınında öne sürülmüştü.

Ancak SÖZCÜ'ye konuşan Halis Serbest, bu iddiaları kesinlikle yalanladı. Halis Serbest, film projesinin yapımcılarıyla ilgili görüşmelerinin olduğunu ancak para isteme gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“KİŞİLİK HAKLARIM ZARAR GÖRÜRSE DAVA AÇARIM”

“Bu konuda kimseyle görüşmedim. Bu konuda sadece çekilecek filmin senaryosunun gerçeğe uygun olması için bir açıklama yaptım. Ne anlatılacaksa gerçekler anlatılsın istedim. Madem böyle bir film yapılıyor ve ben de bu filmin en önemli karakterleri arasında yer alıyorum, ne benim ne de Bergen’in hakkında yalan yanlış şeyler olmasın, gerçekler, doğrular anlatılsın istedim. Söylediklerim buydu.”



“Ben daha önceki yıllarda İstanbul’da Kadir İnanır ile de bu konuda bir görüşme yapmıştım, bir de son açıklamam oldu. Bunun dışında hiçbir yapımcıyla görüşmedim. Herhangi bir para isteme konusu da kesinlikle yoktur. Yaptığım şeyler bellidir, işlediğim suçlardan dolayı hapislerde yattım çıktım, onları inkar edecek değilim fakat filmde yapmadığım şeyleri yapmış gibi gösterilirsem bu olmaz. Kişilik haklarım zarar görmesi, rencide edilmem durumumda dava açarım, hukuki hakkımı sonuna kadar kullanırım. Böyle bir durumda filmin oynatılmasını yasal yollardan gereğini yaparak engelletirim.”

“Kardeşlerim, çocuklarım, yeğenlerim, dostlarım var. Beni onların gözünde küçük düşürecek sahnelerin oynatılmasına müsaade etmem. Avukatlarım hazır bekliyor. Böyle bir durumda gereğini yapacak ve filmin oynatılmasını engelleyecekler. Kimse beni rezil edemez. Yoksa onun dışında benim film için para istemem gibi bir şey söz konusu olamaz.”

BERGEN’İN MEZARINDA DUA ETTİ

Bergen’in yüzüne kezzap attırarak gözünün kör olmasına neden olduktan sonra tekrar barıştıklarını hatırlatan Halis Serbest, “Annesi yine bizim aramıza girdi ve bu evliliğimizin, beraberliğimizin bitmesine yol açtı” diye konuştu.

Halis Serbest, Bergen’i öldürmek suçuyla cezaevinde yattıktan sonra cezasını tamamlayıp çıktığında da Bergen’in Mersin'deki mezarına giderek dua etmişti.

BERGEN KİMDİR?

Bergen (Belgin Sarılmışer) 15 Temmuz 1959’da Mersin’de doğdu. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı Şikayetim Var adlı albümü ile başladı. 31 Ekim 1982’de kocası Halis Serbest tarafından yüzüne kezzap attırılması sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü yeniden görme yetisi kazandı. Göz hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazen de güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. 1986’da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü Acıların Kadını albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından “Acıların Kadını” olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin? gibi pek çok şarkıyı seslendirdi.

MEZARI NEDEN DEMİR KAFES İÇİNDE?

14 Ağustos 1989’u 15 Ağustos’a bağlayan gece, Tarsus- Pozantı Karayolu’ndaki bir dinlenme tesisinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü. İddiaya göre, eski eşinin “Mezarını Kozan’ı taşıyacağım” söylemesi yüzünde ailesi tarafından demir kafes içine alındı.