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Bergüzar Korel 16 ay sonra sahnede
Bergüzar Korel 16 ay sonra sahnede
Bergüzar Korel, bir süre ara verdiği 'Kızlar ve Oğlanlar' tiyatro oyunuyla, 16 ay sonra sahneye dönüyor.
Kültür Sanat 22 Eylül 2020 - 13:10

Bergüzar Korel, bir süre ara verdiği ‘Kızlar ve Oğlanlar’ tiyatro oyunuyla, sahneye dönmeye hazırlanıyor. Korel, 30 Eylül’de Küçükçiftlik Parkt’a yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Korel, heyecanını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak şu mesajı yayınladı:

* Tam 16 ay sonra tekrar sahneye çıkacağım. Oyun kabuslarım başladı. Ya geç kalıyorum oyuna ya da kostümümü unutuyorum. Gece emzirmeye kalktığımda bir bakmışım ezber geçiyorum. Sonrasında yarım bir tilki uykusu… Bir çıkıyorum sahneye toplasan 10 koltuk dolmuş dolmamış…

* Şu ana kadar hiç yalnız bırakmadınız beni canım seyirci. O gece de bırakmayın olur mu? Gözünüzün içine bakarak anlatacağım çok şey var… Sizden ayrıyken yaşadığım ne varsa o gece benden akıp gidecek nasipse.

* Heyecanla, hasretle, mutlulukla sizi bekliyor olacağım 30 Eylül 21.00’de sahnede. Kızlar ve Oğlanlar ile.

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Son güncelleme: 13:11 - 22.09.2020
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